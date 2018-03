Grüne Niederösterreich/Krismer: Steuersünder Niederösterreicher!

Niederösterreich hält Anleihen in Luxemburg seit 2001

St. Pölten (OTS) - "Wenn wir die großen Fische fangen wollen, müssen wir in Niederösterreich beginnen", so meldet sich die Grüne Finanzsprecherin Helga Krismer zum Thema "Offshore-Leaks" zu Wort. Denn: In Niederösterreich nützt VP-Sobotka das Steuerparadies Luxemburg seit dem Jahr 2001. Im Jahr 2001 hat er nämlich veranlasst, dass über die Wohnbaudarlehen Privatstiftung eine Anleihe in Höhe von EUR 2,59 Mrd (!) an der Börse emittiert wird.

"Finanztransaktionen verstecken und Fiskus ausbremsen ist in Niederösterreich genau so normal für die ÖVP wie für Millionäre. Nur mit dem Unterschied, dass VP-Sobotka einen Bauchfleck gelandet hat und Milliardenverluste durch Finanzspekulationen verbucht hat", weist die Grüne Finanzsprecherin auf das dreiste Verhalten der ÖVP hin. Die Grüne Finanzsprecherin Helga Krismer weiß: Sobotka hat Luxemburg nicht zufällig gewählt. " Steuervorteile und die Intransparenz wollte er sich zunutze machen. Damit hat er auch die Kontrolle durch Finanzmarktaufsicht und Rechnungshof ausgebremst. "Sobotka soll seiner Kollegin und Finanzministerin Fekter reinen Wein einschenken, wie viel Steuern er in Luxemburg liegen gelassen hat!" fordert Krismer zur Transparenz auf.

Die Zeit drängt, denn: "Die ÖVP wird versuchen, weiterhin alles rund um die Spekulationen zu vertuschen und die SPÖ wird ihr nun dabei helfen", fürchtet die Grüne Landtagsabgeordnete Helga Krismer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im NÖ Landtag

Mag. Kerstin Schäfer

Tel.: Mobil: +43/664/8317500

kerstin.schaefer @ gruene.at

http://noe.gruene.at