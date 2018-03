Besserer Durchblick für den anstehenden Reifenwechsel - So finden Sie gute und sichere Sommerreifen!

Das neue EU-Reifenlabel sieht so ähnlich aus wie die Aufkleber auf Elektrogeräten und Kühlschränken. Es klebt auf allen Autoreifen und informiert über deren Nassgriff, Rollwiderstand sowie Geräuschentwicklung. Drei wichtige Kriterien für den jetzt anstehenden Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und für den Kauf von neuen Reifen. Vielen Autofahrern reicht das aber nicht. Sie wünschen sich noch weitere praktische Orientierungshilfen - und genau die bietet Europas führender Online-Reifenhändler jetzt auch an, wie Stefan Reisner erfahren hat.

Sprecher: Ostern ist vorbei. Für viele Autofahrer heißt das:

Reifen wechseln. Denn für die wärmeren Wochen im Jahr sind andere Pneus gefragt als im Winter, sagt Susanne Kindor-d'Unienville vom Online-Reifenhändler Delticom.

O-Ton 1 (Susanne Kindor-d'Unienville, 0:14 Min.): "Man geht ja auch nicht in Winterstiefeln an den Strand. Moderne Sommerreifen sorgen für viel mehr Sicherheit in der wärmeren Jahreszeit mit kürzeren Bremswegen, geringerem Kraftstoffverbrauch, weniger Verschleiß und höherer Fahrstabilität."

Sprecher: Ob die alten Sommerreifen noch einmal montiert werden können, hängt von vielen Kriterien ab:

O-Ton 2 (Susanne Kindor-d'Unienville, 0:20 Min.): "Die Laufflächen sollten nicht einseitig abgefahren sein und die Pneus sollten frei von Beschädigungen wie zum Beispiel Rissen oder Beulen sein. Für optimalen Grip, also optimale Haftung, sollten die Reifen unbedingt ein ausreichendes Profil ausweisen. Weniger als drei Millimeter sollten es bei Sommerreifen definitiv nicht sein."

Sprecher: Denn das könnte riskant werden. Wer jetzt neue Reifen für den Sommer anschaffen will, findet das EU-Reifenlabel mit den Kriterien Nasshaftung, Rollwiderstand und externe Geräuschentwicklung vor. Damit die geeigneten Reifen zu finden und zu filtern, ist mitunter nicht so einfach. Deshalb hat Europas führender Online-Reifenhändler 40.000 Kunden befragt und dazu aufgefordert, die drei Label-Kriterien nach Präferenzen zu gewichten. Die Ergebnisse der Befragung wurden in einem Effizienzklassenindex zusammengeführt.

O-Ton 3 (Susanne Kindor-d'Unienville, 0:16 Min.): "In unseren Onlineshops wie ReifenDirekt.de geben wir den Reifenkäufern mit dem Delticom Effizienzklassenindex - kurz DEX - exklusiv eine zusätzliche Orientierungshilfe beim Reifenkauf, um die Auswahl des richtigen Reifens so einfach wie möglich zu machen."

Sprecher: Ein bis fünf Sterne liefern einen schnellen und einfachen Überblick.

O-Ton 4 (Susanne Kindor-d'Unienville, 0:16 Min.): "So haben die Reifenkäufer die Möglichkeit, auch über diese Suchfunktion ihre Reifen auszuwählen. Daher: Bei Unsicherheiten bezüglich der Reifenwahl können sie mit dem DEX auf einen Blick ganz leicht erkennen, welcher Reifen die Kriterien des EU-Labels - aus Kundensicht - am besten erfüllt."

Sprecher: Und entscheiden, welche Pneus für diesen Sommer die besten sind.

