"Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Kurz besucht das Gymnasium & Musikgymnasium Dreihackengasse in Graz

Integrationsbotschafter Alexandra Gallen, Fred Ohenhen und Chia-Tyan Yang diskutieren mit Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Integrationsbotschaftern Alexandra Gallen, Senior Lecturer an der Universität Graz, Fred Ohenhen, Entwickler und Projektleiter der preisgekrönten Initiative "IKU-Spielend erleben" und Chia-Tyan Yang, Pianistin, Kammermusikerin, Klavierpädagogin, Produzentin und Übersetzerin, ist Staatssekretär Sebastian Kurz im Gymnasium & Musikgymnasium Dreihackengasse in Graz. Die Integrationsbotschafter erzählen den Schülerinnen und Schüler über ihren erfolgreichen Weg in Österreich. In der anschließenden Diskussion besteht die Möglichkeit, Fragen an den Staatssekretär und die Integrationsbotschafter zu stellen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Datum: 11.4.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

BG/BRG & MG Dreihackengasse

Dreihackengasse 11, 8020 Graz



