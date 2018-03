"Stöckl live" macht Lust auf Bewegung - am 9. April um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - "Mach dich fit - ich mach mit" lautet das Motto der aktuellen Ausgabe von "Stöckl live", die am Dienstag, dem 9. April 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 Lust auf Bewegung machen will und die gleichnamige ORF-"Bewusst gesund"-Aktion im Jahr 2013 vorstellt (nähere Infos dazu unter presse.ORF.at). In der Sendung zeigt Barbara Stöckl gemeinsam mit dem "Bewusst gesund"-Experten Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, der Sportwissenschafterin Mag. Dr. Verena Zeuschner und prominenten Gästen, wie man erfolgreich und vor allem dauerhaft den "inneren Schweinehund" überwindet und wie Bewegung glücklich und gesund macht: Gerald Pichowetz, Schauspieler und "Dancing Star", will seinen Diabetes durch Tanzen in den Griff bekommen, Ex-Eiskunstläuferin Ingrid Wendl begeistert heute Seniorinnen und Senioren für Bewegung, Christian Clerici stellt sich immer wieder extremen sportlichen Herausforderungen und Ex-Skistar Michaela Dorfmeister weiß als Mutter nicht nur, wie man Kinder fit macht, sondern auch wie man seinen Hund ins tägliche Training einbaut.

"Stöckl live" berichtet außerdem über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit Bedeutung von Bewegung zur Prävention, aber auch zur Behandlung von Krankheiten wie Krebs und Alzheimer und gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder zu mehr Bewegung animieren können.

Generation Couchpotato - Bewegungsalltag damals und heute: Das moderne Zeitalter ist Fluch und Segen zugleich. Zwar sparen wir durch den technischen Fortschritt kostbare Zeit, büßen aber gleichzeitig wichtige Bewegung ein. Heute erledigen wir alle Wege mit dem Auto, fahren mit dem Lift, die meisten üben eine sitzende Bürotätigkeit aus, Musik kann mit einem Knopfdruck heruntergeladen und Shopping im Internet mit einem Mausklick betrieben werden. "Stöckl live" hat sich auf eine Zeitreise in die fünfziger Jahre begeben und sich auf die Suche nach den verlorenen Schritten gemacht.

Boogie statt Pillen - Wie Gerald Pichowetz seinen Diabetes wegtanzen will: Seit Ende Jänner trainiert der beliebte Schauspieler Gerald Pichowetz fast täglich für die große ORF-Show "Dancing Stars" und hat seither nicht nur an Beweglichkeit dazugewonnen, sondern auch etliche Kilos verloren. Das freut nicht nur ihn, sondern auch seinen Arzt, der dem beleibten Schauspieler seit Jahren zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung rät. Und das aus gutem Grund: Der Neotänzer leidet an Diabetes, den er zwar mit Medikamenten gut im Griff hat, diese aber am liebsten ganz loswerden möchte. "Stöckl live" schaut nicht nur in die Probenräume von "Dancing Stars", wo Gerald Pichowetz mit Roswitha Wieland trainiert, sondern begleitet den ehemaligen Bewegungsmuffel auch zu einer Routinekontrolle, um zu sehen, welche Werte sich schon verbessert haben.

Sport als Medizin - Warum regelmäßige Bewegung bei der Heilung von Krebs hilft: In Österreich ist Krebs die zweithäufigste Todesursache nach Herz- und Kreislauferkrankungen. Schonen und Ausruhen nach einer Krebsdiagnose war gestern, heute weiß man, dass gerade bei Krebserkrankungen regelmäßiger Sport wichtig ist. Krebskranke, die sich bewegen, steigern nicht nur ihre Lebensqualität, sondern verkraften auch nachweislich eine Chemotherapie besser. Eine aktuelle Studie am Klinikum Wels weist darauf hin, dass durch ausreichende Bewegung die Überlebenszeit bei Krebs verlängert und die Rückfallquote verringert werden kann.

Sport ist ansteckend - Wie man Kinder zu mehr Bewegung motiviert:

Eltern sind für ihre Kinder vor allem eines: Vorbilder. Mit diesem Wissen fasste Elisabeth Happerger, Mutter von drei Kindern, vor mehr als sieben Jahren einen folgenschweren Entschluss. Sie hörte mit dem Rauchen auf und begann zeitgleich zu sporteln. Bis heute motiviert die 45-Jährige nicht nur ihren Nachwuchs und Ehemann, sondern auch ihre Chefin. Hand in Hand mit der Entscheidung für mehr körperliche Betätigung ging auch die Entscheidung für eine gesündere Ernährung. Im Moment trainiert die Wienerin für ihren dritten Halbmarathon.

Fit mit Hund - Wie Mensch und Tier vom gemeinsamen Training profitieren: Fitnesstraining ist gesund, beugt Übergewicht und Gelenkproblemen vor - doch wie bringt man als Hundebesitzer/in Beruf und Fitnesstraining unter einen Hut, ohne dass der vierbeinige Liebling zu kurz kommt? Die Klagenfurter Fitness- und Hundetrainerin Sabine Struckl hat dafür die Lösung und ein Fitnesstraining entwickelt, das Hund und Herrl ein gemeinsames Training ermöglicht. Schließlich ist präventives Ausdauer- und Krafttraining für Mensch und Tier gleichermaßen wichtig - und gemeinsam macht es zudem doppelt so viel Spaß. Das beweist auch Michaela Dorfmeister, die in der Sendung mit ihrer Schäferhündin Aris trainiert und das Ergebnis live präsentiert.

