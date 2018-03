FPÖ-Unterreiner: Völkerkundemuseum muss Namen behalten

Umbenennung in "Weltmuseum Wien" kommt nicht in Frage

Wien (OTS) - Klar ablehnend reagierte die freiheitliche Kultursprecherin NAbg. Mag. Heidemarie Unterreiner auf die Pläne, das traditionsreiche "Völkerkundemuseum" still und heimlich in "Weltmuseum" umzubenennen. "War schon die Zusammenlegung von Kunsthistorischem Museum und Völkerkundemuseum eine krasse Fehlentscheidung des Chaos-Duos Gehrer/Seipel, so stellt die jetzige Umbenennung eine Verlängerung dieses Schildbürgerstreiches dar", so Unterreiner.

Es bestehe nicht der geringste Anlass dieses traditionsreiche und weltberühmte Museum in einer Nacht und Nebelaktion heimlich umzubenennen, betonte Unterreiner. Das Völkerkundemuseum ist eines der ältesten Museen Österreichs, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1806 zurückreichen. Offenbar seien für die Umbenennung, deren Kosten tunlichst verschwiegen würden, ideologische Gründe verantwortlich, da gewissen Kreisen alles was des Wort "Volk" beinhalte von Vornherein suspekt sei, vermutet Unterreiner.

Die FPÖ werde sich jedenfalls mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Bilderstürmerei wehren, kündigte Unterreiner an. "So wie die FPÖ erfolgreich verhindert hat, dass das Volkskundemuseum im Keller und Dachboden des Völkerkundemuseums verschwindet, werden wir auch für den eigenständigen Erhalt des Völkerkundemuseums unter genau diesem Namen kämpfen", so Unterreiner.

