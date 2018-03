10 Jahre Hauptbücherei am Gürtel

Jubiläumswoche mit Jahreskarten-Sonderaktion und vielen Veranstaltungen

Wien (OTS) - Am 8. April 2003 wurde die neue Hauptbücherei am Gürtel eröffnet, zehn Jahre später bietet die positive Bilanz reichlich Anlass zum Feiern: Seit der Eröffnung haben sich 190.000 Menschen in der Bibliothek am Gürtel eine Büchereikarte ausstellen lassen, 19 Millionen Medien wurden entlehnt, sieben Millionen Besuche gezählt. Rund 3.000 BesucherInnen verzeichnet die Bibliothek täglich, über 80 Prozent der NutzerInnen sind unter 40 Jahre alt. "Die Freude am Lesen zu wecken, ist einer der Schwerpunkte der Büchereien Wien. Mit ihrem beliebten Flaggschiff, der Hauptbücherei, ist es gelungen, immer mehr junge Menschen anzusprechen. Vor allem das zeitgemäße Medienangebot und das tolle Veranstaltungsprogramm überzeugen die WienerInnen", zeigt sich Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch erfreut über den Erfolg.

Auf jene Wienerinnen und Wiener, die die Büchereien noch nicht nutzen, wartet ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Am 8. April erhalten NeukundInnen die Jahreskarte zum Sonderpreis von 10 Euro (statt 23 Euro). Die ganze Woche hindurch wird das Jubiläum mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm für klein und groß gefeiert.

Jahreskarte der Büchereien Wien: Flatrate für Information und Unterhaltung

Für nur 23 Euro jährlich kann man Bücher und CDs aus dem rund 1,5 Millionen Medien umfassenden Gesamtbestand ausleihen, die digitalen Medien (eBooks, eAudios und ePapers) der Virtuellen Bücherei downloaden und an den Internet-PCs in einer der 39 Zweigstellen arbeiten. Am 8. April wartet auf Neukundinnen und -kunden ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk: Sie erhalten in jeder Zweigstelle der Büchereien Wien die Jahreskarte zum Sonderpreis von 10 Euro. Vom 9. bis 13. April stehen 5.000 Stück der eigens gestalteten Jubiläumsedition der Büchereikarte für neueingeschriebene Leserinnen und Leser zum Normalpreis zur Verfügung.

Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener

"Die neue Hauptbücherei zeugt von der deutlichen Professionalisierung und Serviceorientierung der Büchereien Wien. Um die Erfolge der letzten 10 Jahre weiterzuführen, entwickeln wir unsere Angebote für alle Wienerinnen und Wiener laufend weiter und setzen damit nationale und internationale Standards", meint Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei.

Die Hauptbücherei am Gürtel ist weit mehr als eine Entlehnbibliothek; dank des ansprechenden Ambientes, der zahlreichen Lese- und Arbeitsplätze und des attraktiven Veranstaltungsprogramms ist sie in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt der Wienerinnen und Wiener geworden. In der Jubiläumswoche vom 8. bis 13. April wird den BesucherInnen ein besonders attraktives und dichtes Programm geboten. Lesungen von Lawrence Norfolk und Christoph Ransmayr, Diskussionen über die Digitalisierung der Buchbranche, das Wiener Fußball-Derby und die Begegnung mit "Büchermenschen" bei "living books" bieten für jeden Geschmack etwas. Natürlich kommen auch die kleinen Leserinnen und Leser auf ihre Rechnung: dafür sorgen Kinderbuchlesungen von Elfriede Hammerl, die Kirango-Ausstellung von Raoul Krischanitz, Theater, Workshops und eine große Geburtstagsparty mit vielen Spielen und einer Büchertorte.

Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.

Äußere und innere Werte

"Don't judge a book by its cover" - was auf Bücher zutreffen mag, stimmt im Fall der Hauptbücherei keineswegs: hier hält das Innere, was das spektakuläre Äußere verspricht. Der markante Bibliotheksneubau nach einem Entwurf von Ernst Mayr ist zu einem architektonischen Wahrzeichen Wiens geworden. Charakteristisch ist die an ein Schiff erinnernde Silhouette und die großzügige Freitreppe, die in der schönen Jahreszeit von Sonnen- wie Lesehungrigen bevölkert wird. Im Inneren der Bücherei werden nicht nur wunderbare Ausblicke auf die Hausberge der WienerInnen, sondern auch Einblicke in sämtliche Bereiche des Wissens und der Unterhaltung geboten. Die nach dem "College-Prinzip" in sechs thematische Bereiche gegliederte Hauptbücherei beherbergt weit über 400.000 Bücher, Hörbücher, Musik-CDs, Filme, Konsolenspiele, Zeitungen und Zeitschriften. Darüber hinaus stehen über 100 PCs für Katalogrecherche und Internet-Nutzung, 160 Studien- und Leseplätze, 18 Audio- und Videoplätze sowie kostenloses WLAN zur Verfügung.

Weitere Informationen und alle Details zum Veranstaltungsprogramm:

www.buechereien.wien.at

www.kirango.at

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

