Schon Mal Eine App Programmiert? - StudentInnen der FH des bfi Wien zeigen wie's geht

Wien (OTS) - "Eine echte win-win Situation. Das Ergebnis ist absolut zufriedenstellend. Es liegen bereits Angebote von Interessenten zum Kauf der App vor!" Mag. (FH) Gerhard N. Kainz, CANCOM Österreich, ist begeistert. Im Auftrag der CANCOM Österreich unter Leitung von Kainz, entwickelte das studentische Projektteam des Studienganges Projektmanagement und IT der FH des bfi Wien eine App zur Nutzung auf dem iPhone.

AuftraggeberInnen stellen Projekte vor

Über zwei Semester wurde die Aufgabenstellung des Auftraggebers in Form eines Projektes erarbeitet. Im Zuge der Lehrveranstaltungen während des 5. und 6. Semesters stellen AuftraggeberInnen aus der Wirtschaft Projekte vor, die "in time" umgesetzt werden müssen. Nach dem Kick off Meeting mit den AuftraggeberInnen haben die Studierenden Zeit, sich in Teams zu organisieren, Projektpläne zu entwickeln und das Projekt zu einem positiven Abschluss zu führen.

Die ExpertInnen aus der Wirtschaft unterstützen dabei in allen Bereichen des Projektes. "Wie in der Realität kommt es auch hier zu Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Nicht selten beginnt dies beim Ausfall eines Projektmitgliedes und endet mit der Forderung, die Ergebnisse auch zu kommunizieren", so Kainz.

Zusammenarbeit lohnt sich

Die Mühe lohnt sich, sind sich Kainz und Mag.a (FH) Ina Pircher, Leiterin des Studiengangs Projektmanagement und IT der FH des bfi Wien sicher. "Die Studierenden können ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis unter Beweis stellen und somit auch bei potentiellen ArbeitgeberInnen punkten." Nicht selten treffen Studierende und spätere/r ArbeitgeberIn bei den Projekten aufeinander, lernen sich kennen. "Letztes Jahr haben wir ein App in Auftrag gegeben, diesmal sind es bereits zwei. Die Zusammenarbeit lohnt sich für alle Beteiligten!". Diesem Fazit von Kainz schließt sich Pircher gern an. "Theorie trifft Praxis. Ganz im Sinne der Fachhochschule."

Studiengang Projektmanagement und IT im Überblick

http://www.fh-vie.ac.at/Studium/Bachelor/Projektmanagement-und-IT

Abschluss/Titel: Bachelor of Arts in Business, BA

Aufnahmeverfahren: Interview und Multiple-Choice-Test (IT, Projektmanagement, BWL, Statistik, Englisch)

Auslandssemester: möglich; Doppelabschluss an der Hochschule Furtwangen in Deutschland möglich

Berufspraktikum: im 6. Semester

Bewerbungsfrist: 31. Mai berufsbegleitende Form, 15. Juni Vollzeit-Form

Studiendauer: 6 Semester

Spezialisierung im 5. und 6. Semester: IT ODER Betriebswirtschaftslehre

Studiengebühr: Euro 363,36 / Semester (+ Euro 17,50 ÖH-Beitrag) Studienplätze: jeweils 45 in der berufsbegleitenden und in der Vollzeit-Form

Studienzeiten: berufsbegleitend - dreimal in der Woche abends und samstags tagsüber, Vollzeit - montags bis donnerstags tagsüber Zugangsvoraussetzungen: Matura, ausländisches Maturazeugnis, Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung, Lehre bzw. Abschluss berufsbildende mittlere Schule plus Zusatzprüfungen in Englisch und Mathematik

Über die Fachhochschule des bfi Wien

Die Fachhochschule des bfi Wien ist die einzige Hochschule in Wien, die von der EU mit dem ECTS-Label und Diploma Supplement Label ausgezeichnet wurde. Damit gehört die FH des bfi Wien zur Bologna-Elite und unterstreicht die Qualitätsführerschaft als eine der führenden Fachhochschulen Österreichs.

In den derzeit 13 Studiengängen studieren derzeit rund 1.850 Studierende - rund 70% davon berufsbegleitend - ab Herbst 2013 werden es rund 1.900 sein. Über 80 Partnerhochschulen weltweit bieten ein Netzwerk an hochqualifiziertem Wissenstransfer für Studierende und Lehrende.

Das Motto "Wir bilden Europas Spitze!" ist Programm: Die FH des bfi Wien setzt auf größte Internationalisierung in allen Studiengängen sowie auf eine starke Verbindung zwischen Praxis und wissenschaftlicher Orientierung. Mit der Erlangung des Zertifikats "hochschuleundfamilie" setzt die FH des bfi Wien darüber hinaus auch Maßstäbe im Bereich Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.

