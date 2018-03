Einladung Grüne Mariahilf: Eröffnung Gedenktafel an Reinhold Duschka

Wien (OTS) - Die Eröffnung am Donnerstag, 11. April, 10:30 Uhr, Mollardgasse 85a findet im Beisein von Dr. Lucia Heilman, Mag. Raimund Fastenbauer (IKG-Wien), BV-Stvin Susanne Jerusalem und BV-Stvin Vlasta Osteraucher-Novak statt.

Reinhold Duschka versteckte die jüdische Apothekerin Dr. Regina Steinig und ihre Tochter Lucia Heilman von Anfang 1941 bis November 1944 in seiner Werkstätte für Kunsthandwerk in der Mollardgasse 85a. Er gewährte ihnen während des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre Schutz vor Verfolgung und Deportation. Er besorgte für die beiden Versteckten Nahrung und Kleidung und beschaffte Lehrbücher für Lucia. Duschka wusste, dass er sich damit in Todesgefahr brachte.

Er ist einer von 88 österreichischen "Gerechten unter den Völkern", ein in Israel eingeführter Ehrentitel für nichtjüdische Personen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft ihr Leben dafür einsetzten, Juden vor der Ermordung zu retten.

