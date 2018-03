AVISO: 11.April, 9 Uhr - Muskelforschungs-Pressefrühstück mit Testimonial Harald Krassnitzer, Wissenschaftlern und Betroffenen

Wien (OTS) - Eine aktuelle TV-, Kino- und Plakatkampagne mit Harald Krassnitzer und dem muskelkranken Elias Wexberg soll die Öffentlichkeit auf die Thematik "Muskelkrankheiten" aufmerksam machen. Immerhin leiden in Österreich rund 20.000 Menschen an einer Muskelerkrankung, etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Manche Muskelerkrankungen führen schon im jungen Erwachsenenalter zum Tod. Allen gemeinsam ist, dass sie noch unheilbar sind. Genau hier setzt die Österreichische Muskelforschung (ÖMF) an und unterstützt seit mehr als 20 Jahren ausgesuchte Forschungsprojekte.

Welche Formen der Muskelerkrankungen gibt es? Was bedeutet die Diagnose Muskelerkrankung für die Betroffenen und ihre Angehörigen? Weshalb braucht es in Österreich eine private Initiative - die Österreichische Muskelforschung (ÖMF) - um Forschungsprojekte auf diesem Gebiet zu unterstützen? Welche Forschungsprojekte unterstützt die ÖMF derzeit und wie ist der aktuelle Stand der Forschung? Was ist Harald Krassnitzers Motivation, als Testimonial die Anliegen der Österreichischen Muskelforschung zu unterstützen? Antworten darauf gibt das Podium im Rahmen dieses Pressefrühstücks.

Muskelforschungs-Pressefrühstück



Am Podium (in alphabetischer Reihenfolge):



- Univ. Doz. Prim. Dr. Günther Bernert, Präsident Österreichische

Muskelforschung, Vorstand Gottfried v. Preyer'sches Kinderspital,



www.wienkav.at/kav/kfj/

- Univ. Prof. Dr. Reginald Bittner, Vizepräsident Österreichische

Muskelforschung, Leiter Neuromuskuläre Forschungsabteilung am

Zentrum für Anatomie und Zellbiologie, Medizinische Universität

Wien, www.meduniwien.ac.at/nmrd/

- Harald Krassnitzer, Schauspieler, Testimonial Österreichische

Muskelforschung, www.harald-krassnitzer.at

- Priv. Doz. Dr. Paul Wexberg, Leiter Echokardiographielabor a.d.

Rudolfstiftung Wien, Vater des muskelkranken Elias, der neben

Harald Krassnitzer in der aktuellen Kampagne zu sehen ist,

www.wienkav.at/kav/kar/



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



U.A.w.g. bitte bis 10. April 2013.



Datum: 11.4.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Verena Bittner-Czettl

v.bittner @ muskelforschung.at

Mobil: +43/650/7101373