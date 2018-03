LH Gabi Burgstaller: "Bankgeheimnis sofort abschaffen!"

Reaktion auf Interview mit Finanzministerin Maria Fekter

Wien (OTS) - Nach Finanzministerin Maria Fekters (ÖVP) ÖSTERREICH-Interview zum Bankgeheimnis ("Das Bankgeheimnis bleibt") fordert Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) in der Montag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH die sofortige Abschaffung des Bankgeheimnisses. Burgstaller im O-Ton: "Ich schließe mich der Meinung des Wirtschafts-Professors Werner Doralt an. Es ist höchste Zeit, das Bankgeheimnis auch in Österreich abzuschaffen."

Burgstaller weiter: "Es wird immer so getan, als würde eine Aufhebung des Bankgeheimnisses die kleinen Sparer treffen. Aber das ist ja eindeutig nicht der Fall. Das betrifft ausschließlich jene, die etwas zu verbergen haben. Und die sollten nicht länger geschützt werden. Diesbezüglich lässt man die Bevölkerung völlig im Dunkeln."

Und Burgstaller abschließend: "Es ist höchste Zeit. Denn sonst schiebt man die Schuld wieder auf die EU, und dann heißt es: 'Die EU schielt in unsere Bankguthaben.' Die Ehrlichen haben nichts zu befürchten, sondern nur jene, die ihr Geld verstecken und ihre Transaktionen vertuschen."

