Die Droschke, das App-Mobil, die Kehrmaschine - ein Antrieb: eco-Kits von Linde Material Handling

Auf der diesjährigen MobiliTec präsentiert Linde Material Handling drei Fahrzeuge die kaum unterschiedlicher sein können: eine vom klassischen Kutschenbau inspirierte Motordroschke der AAGLAND GmbH & Co. KG, die für Innenstädte entwickelte Hybrid-Kehrmaschine des französischen Herstellers Val'Air S.A.S. und microMAX, das "Auto zur (Carsharing-)App" des Schweizer Autovisionärs Frank M. Rinderknecht. Eines haben alle drei Fahrzeuge gemein. Die Antriebslösung basiert -wie schon beim Elektro-Stadtauto Karabag New 500 E, das ebenfalls auf dem Stand gezeigt wird - auf einem Linde eco-Kit. Das sind modulare Komplettlösungen bestehend aus Elektromotor, Leistungsmodul, Steuerung und Software, die das Unternehmen seit der Automechanika 2012 für die Elektrifizierung mobiler und stationärer Anwendungen anbietet.

"Diese beiden neuen Fahrzeugkonzepte zeigen, ebenso wie New 500 E, microMAX und andere Anwendungen zuvor, dass unser Angebot - bewährte Komponenten aus der Großserienfertigung unserer Elektrostapler einerseits und die erwiesene Systemkompetenz der Ingenieure von Electronic Systems & Drives andererseits - stimmig ist und seinen Markt findet", resümiert Theodor Maurer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Linde Material Handling. Unter dem Label "eMotion" vermarktet der in Europa führende Hersteller elektrisch angetriebener Gegengewichtstapler bereits seit 2010 sein in den letzten 40 Jahren erworbenes Know-How in der elektrischen Antriebstechnik.

Für diese Aufgabe wurde der Bereich Electronic Systems & Drives (ES&D) etabliert, der mittlerweile Teil des eigenständigen Geschäftsbereichs New Business & Products bei Linde Material Handling ist. Der Leiter des Geschäftsbereichs, Maik Manthey, hat ein genaues Bild der potentiellen ES&D-Kunden: "Wir sind der ideale Partner für Firmen, die eine absolut zuverlässige und sehr flexibel integrierbare Antriebslösung für ihre Anwendung suchen, um diese schnell zur Alltagstauglichkeit und damit zur Marktreife zu entwickeln", erklärt Manthey. "Das gewährleisten wir mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, die wir mit der eigenen Software für nahezu jedes Anforderungsprofil anpassen können - ganz gleich ob es dabei vor allem auf Schnelligkeit, Präzision oder Kraftentfaltung ankommt." Dank der millionenfach bewährten Großserientechnik sind diese Komponenten zudem preiswert und werden auch im Hinblick auf eine bestmögliche Energieeffizienz ständig weiterentwickelt.

Die Linde eco-Kits sind in den vorkonfektionierten Varianten S, M und L mit einer maximalen Motorleistung von 16, 32 oder 50 Kilowatt erhältlich. Auch wenn die Kits bislang vornehmlich zur Elektrifizierung von Fahrantrieben eingesetzt wurden, sind auch andere Anwendungen - beispielsweise stationär in Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen - realisierbar. Ebenfalls in Betracht kommt die elektrische Ausführung von Nebenantrieben für Klimaanlage, Hydraulikpumpe oder Kompressor in LKWs, Bussen oder anderen großen Nutzfahrzeugen.

Die Linde Material Handling GmbH, ein Unternehmen der KION Group, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten und Marktführer in Europa. Zudem bietet das Unternehmen sein Know-how aus der jahrzehntelangen Entwicklung und Fertigung von elektrischen Antriebssystemen auch externen Kun-den für vielfältige Anwendungen an. Als international agierendes Unternehmen unterhält Linde Material Handling Produktions- und Montagewerke in allen wichtigen Regionen weltweit sowie ein globales Vertriebs- und Service-netzwerk mit Vertretungen in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Linde Material Handling mit rund 13.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,132 Milliarden Euro.

