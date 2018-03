Team Stronach/Markowitz: AK-Chef Kaske will "Strafsteuer" für Fleißige

Statt Überstunden zu besteuern sollte endlich die Mitarbeiterbeteiligung eingeführt werden

wien (OTS) - "Das ist schlicht und einfach eine Strafsteuer für fleißige Arbeitnehmer!" Mit dieser harschen Kritik reagiert der Sozialsprecher des Team Stronach, Stefan Markowitz, auf den Vorschlag des neuen AK-Präsidenten Rudolf Kaske, jede geleistete Überstunde -insgesamt sind es jährlich 300.000 - mit einem Euro pro Stunde zu besteuern. Damit würden, warnt Markowitz, fleißige Arbeitnehmer bestraft und ihre Arbeitgeber zur Kasse gebeten.

Markowitz fordert vielmehr die Mitarbeiterbeteiligung in Firmen, die Überschüsse produzieren, so wie es auch Parteichef Frank Stronach vorschlägt. Der Sozialsprecher: "Kaske ist ein Schönwetterredner, der einfach nur wieder gewählt werden will."

"Ich vermisse auch eine Aussage Kaskes zur steuerlichen Begünstigung von Klein- und Mittelbetrieben, die ja einen Großteil zur heimischen Wirtschaftsleistung beitragen", meint Markowitz abschließend zum Auftritt Kaskes in der ORF-Pressestunde.

