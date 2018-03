Heinisch-Hosek/Stadler/Binder-Maier: Frauen sollen in der Politik mitreden und mitentscheiden

24 Teilnehmerinnen beendeten gestern Abend den dritten Lehrgang der SPÖ NÖ Frauenakademie

St. Pölten (OTS/SPI) - 2010 startete die SPÖ NÖ mit ihrer Frauenakademie, gestern Abend beendeten 24 Teilnehmerinnen bereits den dritten Lehrgang. Die Lehrgänge werden von der SPÖ NÖ Frauenorganisation durchgeführt und jedes Jahr evaluiert. "Mit diesem Angebot wollen wir verstärkt qualifizierten Frauen den Einstieg in die Politik erleichtern und sie mit konkreten Angeboten unterstützen und begleiten", so die SPÖ NÖ Landesfrauenvorsitzende, NRin Gabriele Binder-Maier. Neben einer fachlichen Ausbildung erhalten die Teilnehmerinnen im persönlichen Austausch mit PolitikerInnen auf Landes- und Bundesebene Einblick in die politische Arbeit. Die Frauenakademie soll den Frauen selbstbewusstes Auftreten, Hintergrundwissen, Konfliktlösung und Diskussionsbereitschaft, fachliche und strategische Hilfen beim Einstieg in die politische Arbeit und den Aufbau von nachhaltigen Netzwerken vermitteln.

"Die SPÖ NÖ möchte weitere Fortschritte bei der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Dafür ist es wichtig, dass mehr Frauen in der Politik mitreden, mitentscheiden und mitgestalten und ihre Anliegen und ihre Potenziale in den politischen Gremien einbringen", erklärt der gf. Vorsitzende der SPÖ NÖ, Mag. Matthias Stadler. Deshalb richte sich die SPÖ NÖ Frauenakademie sowohl an Frauen, die bereits politisch engagiert sind, als auch an solche, die vorhaben, politisch tätig zu werden.

"Frauen in politischen Funktionen werden immer mehr, und das ist auch gut so. Denn ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt mehr als 50 Prozent. Das zeigt sich auch an dem großen Interesse der Frauen an der bereits dritten SPÖ NÖ Frauenakademie", so die Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek im Rahmen der Zertifikatsverleihung: "Die Frauenakademie bietet ein erstklassiges und breitgefächertes Angebot, das den Frauen die Möglichkeit eröffnet, sich untereinander zu vernetzen und erfolgreich für das politische Leben zu wappnen.

Ich freue mich, dass es sich die SPÖ NÖ zur Aufgabe gemacht hat, mehr Frauen für die politische Arbeit zu begeistern und die Frauenförderung zu forcieren. Denn wir wissen aus zahlreichen Studien, dass Gremien und Teams, in denen Frauen und Männer gemeinsam an den Schalthebeln sitzen, in Summe bessere Ergebnisse erzielen."

Heinisch-Hosek, Stadler und Binder-Maier sind stolz, dass gestern Abend in Bad Vöslau wieder 24 Frauen aus ganz Niederösterreich die Frauenakademie abgeschlossen haben: "Sowohl für die Sozialdemokratie als auch für die Frauen hat es Vorteile, wenn sich mehr Frauen mit ihren Anliegen in die politische Diskussion einbringen. Wir wollen mehr Frauen in der Politik, vor allem dort, wo sie den Menschen am nächsten ist - in den Gemeinderäten. Die SPÖ NÖ Frauenakademie ist ein ideales Instrument dafür, den Frauenanteil zu erhöhen."

An den bisherigen drei Lehrgängen der SPÖ NÖ Frauenakademie haben schon insgesamt 72 Frauen teilgenommen. Der Lehrgang umfasst sieben Module und die Inhalte reichen von der Geschichte der Frauen und Frauenpolitik bis zur Schulung in Rhetorik, Argumentation und Umgang mit den Medien. Die Teilnehmerinnen bekommen das "Rüstzeug" für ihre politische Arbeit und trainieren selbstbewusstes und überzeugendes Auftreten.

Binder-Maier und Stadler zeigen sich mit dem Erfolg der SPÖ NÖ Frauenakademie zufrieden: "Die Nachfrage nach dem Lehrgang ist sehr groß. Ziel ist es, aktive Politikerinnen noch besser zu qualifizieren und Nachwuchspolitikerinnen zu fordern und zu fördern." Sie wünschen allen Frauen, die diesen Lehrgang absolviert haben, viel Erfolg für ihre weitere politische Arbeit.

