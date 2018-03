EANS-Adhoc: Fair Value REIT-AG / Beschlussfassung über eine ordentliche Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen

06.04.2013

Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass in der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2013 vorgesehen ist, über eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu beschließen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 47.034.410,00 um bis zu EUR 100.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien erhöht werden. Die Aktien sollen den bestehenden Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten werden. Ferner sollen nicht bezogene Aktien Dritten im Wege einer Privatplatzierung und/oder öffentlich angeboten werden. Der vorgesehene Mindestbezugspreis der neuen Aktien beträgt EUR 5,00.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter der Voraussetzung der Zustimmung der Hauptversammlung. Absichtserklärungen oder verbindliche Zeichnungszusagen für die beabsichtigte Kapitalerhöhung wurden bislang nicht eingeholt.

Die Veröffentlichung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung ist für den 9. April 2013 vorgesehen.

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Fair Value REIT-AG Leopoldstraße 244 D-80807 München Telefon: +49 (0) 89 9292815 01 FAX: +49 (0) 89 9292815 15 Email: info @ fvreit.de WWW: http://www.fvreit.de Branche: Immobilien ISIN: DE000A0MW975 Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share, RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

{Fair}[HYPERLINK: mailto:Fair] Value REIT-AG

Frank Schaich

Tel. 089-9292815-10

Fax. 089-9292815-15

e-mail: schaich @ fvreit.de