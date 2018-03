Kaske: Lehrstellenförderung muss an Bedingungen geknüpft werden

Rund 100 Delegierte bei der 3. Landesjugendkonferenz der FSG-Wien

Wien (OTS/FSG) - Für eine Verbesserung der Qualität der Lehrlingsausbildung sprach sich AK-Präsident Rudolf Kaske bei der Eröffnung der 3. Landesjugendkonferenz der FSG-Wien aus. Vor den rund 100 Delegierten sprachen weiters Vizebürgermeisterin Renate Brauner, SPÖ-Wien-Klubvorsitzender Rudolf Schicker, FSG-Wien Vorsitzender Christian Meidlinger und die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien Marina Hanke.++++

"Die Jugend ist weder blöder noch lernunwilliger als vor Jahren, wie von vielen Arbeitgebern immer wieder unterstellt wird. Diese Behauptung ist eine Diffamierung", stellte Kaste fest und forderte die Jugend auf "Vorlaut zu sein und frische Ideen einzubringen". Damit die Lehrlingsausbildung qualitativ verbessert werden könne müsse es einerseits eine regelmäßige Überprüfung der Lehrberechtigung der Betriebe geben sowie die Lehrstellenförderung an Bedingungen geknüpft werden. Beispielsweise daran, ob alle Lehrlinge auch zur Lehrabschlussprüfung antreten.

Brauner erinnerte daran, dass die schwarz-blaue Regierung zu Beginn des neuen Jahrtausends als erstes die Lehrlingsstiftungen aufgelöst und die Wiedereinstiegshilfen für Frauen eingestellt habe. Innerhalb der EU gibt es einige Länder in denen die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos sind. Brauner: "Und den konservativen Politikern ist das schlichtweg egal." Daher sei es auch besonders wichtig, dass sich viele Jugendliche politisch, insbesondere gewerkschaftlich engagieren.

Die Zukunft eines Jugendlichen dürfe nicht davon abhängen in welche Familie und mit welchem Einkommen dieser hineingeboren wurde, stellte Schicker fest und plädierte für den freien Zugang zur Bildung. Rot-grün in Wien funktioniere und vor allem in den Bereichen Bildung, öffentliche Dienstleistungen sowie leistbares Wohnen ziehe man an einem Strang. Als bezeichnend nannte es der Klubvorsitzende, dass die WienerInnen mit 87 Prozent gegen Privatisierungen gestimmt haben, die ÖVP bis hin zu Stronach noch immer für die Privatisierung eintreten. Unverständlich ist für Schicker, dass Hausherrn beispielsweise bei einem U-Bahn-Anschluss Zuschläge für die Mieten einheben dürfen. Für die ArbeitnehmerInnen sei die Krise noch lange nicht vorbei, stellt der FSG-Wien-Vorsitzende Christian Meidlinger fest. Daher sei es auch nicht einzusehen, dass es noch immer leichter sei eine Bank zu retten als Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Hanke forderte zur Solidarität mit den Arbeitslosen und allen die in prekären Dienstverhältnissen beschäftigt sind auf. Eine sozialdemokratische Krisenbekämpfungsstrategie müsse die Lebenssituation der Menschen verbessern. Dazu bedürfe es einer Besteuerung der Vermögen und die Verkürzung der Arbeitszeit.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at