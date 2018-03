Jank: Keine U-Bahnsteuer, Keine Wertschöpfungsabgabe!

Umstrukturierung der U-Bahnsteuer in Richtung Wertschöpfungsabgabe ist gefährliche Drohung für Wirtschaftsstandort. Jank fordert Abschaffung der U-Bahnsteuer

Wien (OTS) - Die in den 1970iger Jahren eingeführte und europaweit einzigartige U-Bahnsteuer kostet den Wiener Unternehmen mittlerweile jedes Jahr 65 Mio. Euro. Da die Unternehmen für jeden Mitarbeiter pro Woche zwei Euro an die Stadt abliefern müssen, leiden speziell beschäftigungsintensive Unternehmen massiv unter der U-Bahnsteuer. "Es ist höchst an der Zeit, dass die Stadt erkennt, dass mit dieser regionalen Extra-Steuer die Schaffung neuer Arbeitsplätze entscheidend erschwert wird. Die Konsequenz kann deshalb nur die Abschaffung dieser antiquierten Sondersteuereinnahmequelle sein", erklärt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Die im Wiener Landtag heute thematisierte mögliche Umstrukturierung der U-Bahnsteuer in Richtung Wertschöpfungsabgabe lehnt Jank jedenfalls strikt ab: "Gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es ein Gebot der Stunde die Unternehmer zu entlasten. Oberstes Ziel muss sein, gute Rahmenbedingungen für ein positives Investitions- und Innovationsklima zu schaffen. Mit der Abschaffung der U-Bahnsteuer könnte die Stadt Wien jetzt ein Zeichen setzen." Jank erwartet sich daher von allen im Wiener Landtag vertretenen Wirtschaftskammerfunktionären die Interessen der Wirtschaft wahrzunehmen und aktiv gegen solche Steuerfantasien vorzugehen.

