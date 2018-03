Aviso: Minister Töchterle und FHK-Präsident Holzinger geben Start der nächsten FH-Ausbaustufe bekannt

Wissenschaftsminister zu Gast an der Fachhochschule des bfi Wien - Gespräch mit Studierenden und Lehrenden

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle ist kommenden Mittwoch zu Gast an der Fachhochschule des bfi Wien bei Geschäftsführer Dr. Helmut Holzinger, der auch Präsident der Österreichischen Fachhochschulkonferenz ist. Zu Beginn des Besuchs geben Minister Töchterle und FHK-Präsident Holzinger den Start der nächsten Ausbaustufe bekannt. Aus Mitteln der "Hochschul-Milliarde" werden bekanntlich insgesamt rund 4.000 zusätzliche Studienplätze an den Fachhochschulen geschaffen - die Vorbereitungen zur mittlerweile dritten österreichweiten Ausschreibung (sie betrifft das Studienjahr 2014/2015) für die zusätzlichen Studienplätze sind nun abgeschlossen. Im Anschluss stehen der Besuch einer Lehrveranstaltung sowie ein Gespräch mit Studierenden und Lehrenden am Programm. Abschließend besichtigt der Minister die Bibliothek, die rund 13.000 Bücher, Zeitschriften und AV-Medien sowie Datenbanken zu Wirtschaftswissenschaften mit spezieller Literatur zu Risk Management, Logistik und Projektmanagement enthält.

Termin: Mittwoch, 10. April 2013, 09:30 Uhr

Ort: Fachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien

Wir laden die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich dazu ein!

