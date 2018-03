FP-Irschik: Islamisches Mega-Bildungszentrum entsteht in Floridsdorf

7-stöckige Islamschule in der Prager Straße geplant

Wien (OTS/fpd) - In der Prager Straße Ecke Guschelbauergasse - unweit vom Türkisch Islamischen ATIB Kulturzentrum in der Rappgasse - soll für den Islamischen Kultur und Bildungsverein IBIKUZ eine 7-stöckige Islamschule entstehen. "Damit steht den Floridsdorfer Bürgern nun das bereits von uns angekündigte Ungemach ins Haus", berichtet heute der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Floridsdorf, LAbg. Wolfgang Irschik.

Das Gebäude der ehemaligen "Montesori Schule" wurde vom Verein IBIKUZ gekauft, jener Islamische Bildungsverein, der sich in der Vergangenheit durch besondere Nähe zum Iranischen Mullah Regime hervorgetan hat. Auch jetzt scheint dem Schuldirektor Josef Muhammed Lanzl jegliches Bewusstsein für demokratische und moralische Grundprinzipien zu fehlen. Denn die Suche nach Lehrern, die dann Volksschüler unterrichten sollen, findet auch auf der Internetseite von "muslim-markt.de" statt. Betreiber dieser Seite sind die Brüder Yavuz und Gürhan Özoguz, bekennende Holocaustleugner und Befürworter der Steinigung (http://de.wikipedia.org/wiki/Muslim-Markt)! In Deutschland werden sie vom Verfassungsschutz als "extrem" und "integrationshemmend" eingestuft, warnt Irschik.

Zudem reicht IBIKUZ die Größe des ehemaligen Schulgebäudes bei weitem nicht aus. Aus diesem Grund wurde eine Änderung der Flächenwidmung beantragt und zwar auf Bauklasse IV - Gebäudehöhe 21m, sieben Stockwerke. Offensichtlich wird an einem Islamischen Bildungszentrum im XXL-Format gearbeitet. "Die FPÖ-Floridsdorf wird dem in den zuständigen Gremien natürlich nicht zustimmen. Vielmehr warnen wir vor derartigen Entwicklungen und lehnen jedwede Unterstützung für den Verein IBIKUZ ab", kündigt Irschik abschließend an. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle