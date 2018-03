SOS Mitmensch: FPÖ Wien in erster Instanz zu 3000 Euro Entschädigung verurteilt

OTS-Aussendung vom 7. März 2012 überschreitet Grenzen der freien Meinungsäußerung

Wien (OTS) - Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat heute die FPÖ Landesgruppe Wien zu einer Entschädigungsleistung von 3000 Euro wegen einer Aussendung gegen SOS Mitmensch-Sprechers Alexander Pollak verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

FPÖ-Bundesrat Hans-Jörg Jenewein hatte am 7. März 2012 in einer OTS-Aussendung eine wüste Attacke gegen den Sprecher von SOS Mitmensch geritten. Unter anderem war in der Aussendung zu lesen, dass der SOS Mitmensch-Sprecher in "potenziell gewalttätigen Kreisen" verkehre. Das Landesgericht für Strafsachen Wien begründet die Verurteilung der FPÖ damit, dass es keinerlei Rechtfertigung für diese Aussage gäbe. Es sei dadurch der Tatbestand der üblen Nachrede verwirklicht.

