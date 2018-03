Startschuss für Hochwasserschutz im Lungau

Eisl bei Spatenstichen für Bauprojekte in Tamsweg, Unternberg und St. Andrä

Salzburg (OTS) - Mehr als 200 Wohn- und Gewerbeobjekte in Tamsweg, Unternberg und St. Andrä im Lungau werden in den kommenden Jahren durch den Bau eines modernen Hochwasserschutzes bis zu einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt. Gemeinsam mit den Bürgermeistern Georg Gappmayer (Tamsweg), Josef Wind (Unternberg) und Heinrich Perner (St. Andrä) sowie DDr. Dorith Breindl (Leiterin der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft im Lebensministerium) führte Landesrat Sepp Eisl heute, Freitag, 5. April, den Spatenstich für diese wichtigen Projekte durch.

"Wir schützen damit Siedlungsgebiete im Lungau noch besser vor Hochwasser, weil uns die Sicherheit der Bevölkerung ein großes Anliegen ist. Deshalb starten wir mit umfangreichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Tamsweg, Unternberg und St. Andrä. Gleichzeitig verbessern wir die Ökologie der Lungauer Gewässer. Mein Ressort übernimmt mit 6,2 Millionen Euro den größten Anteil an der Finanzierung und trägt damit maßgeblich dazu bei, dass diese Projekte umgesetzt werden können. So machen wir Österreich Schritt für Schritt sicherer", betonte Umweltminister Dipl.-Ing. Niki Berlakovich anlässlich des Startschusses zu den Hochwasserprojekten im Lungau.

"Es ist gelungen, diese notwendigen Projekte gemeinsam auf den Weg zu bringen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Ministerium war hervorragend. Besonderes Augenmerk wird bei diesem Projekt vor allem auf die Ökologie gelegt. Auf einer Strecke von mehr als drei Kilometern werden der Mur und der Taurach wieder Entwicklungsraum gegeben. Neuer Lebensraum für Mensch und Natur kann entstehen", sagte Landesrat Eisl. "Diese neuen Flusslandschaften werden auch Naherholungsräume für die Menschen in der Region. Der Schutz der Regionen liegt uns besonders am Herzen. Sicherheit steigert die Lebensqualität und hat für die Menschen in der Region eine hohe Bedeutung. Wir wollen lebendige und erfolgreiche Regionen."

Besonders erfreut über den Start der Projekte zeigten sich die Bürgermeister der drei Gemeinden."Die Menschen freuen sich über den Start der Arbeiten. Wir haben in der Vergangenheit viele Gespräche am grünen Tisch geführt, jetzt können die Menschen die Ergebnisse auch wirklich sehen", sagten die Bürgermeister Gappmayer, Wind und Perner.

Die Kosten von rund acht Millionen Euro für die Schutzbauten tragen Bund, Land, Gemeinden und Interessenten. Die Umsetzung der Projekte soll bis Ende 2015 in Tamsweg und St. Andrä bzw. 2016 in Unternberg abgeschlossen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landes-Medienzentrum

Information, Kommunikation, Marketing

Chefredakteurin Mag. Karin Gföllner

Tel.: (0662) 80 42 / 24 33

landesmedienzentrum @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at