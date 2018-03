"Bürgeranwalt" am 6. April: Wer zahlt die Sanierung?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 6. April 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Wer zahlt die Sanierung?

In Angern an der March in Niederösterreich ist der Boden einer Siedlung erheblich verseucht. Hauptsächlich durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium und Zinn. Altlasten einer längst geschlossenen Teerfabrik. Die Bürgerinnen und Bürger fordern, dass das Areal saniert wird, und haben sich an Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits gewandt. Die Hauptfrage: Wer zahlt?

Von der Versicherung im Stich gelassen?

Eine ehemalige Volksschullehrerin, die als junge Frau von einem Autofahrer niedergefahren und schwerstens verletzt wurde, hat die "Bürgeranwalt"-Redaktion um Hilfe gebeten. "Ich habe durch diesen Unfall leider alles verloren. Die Gesundheit, meinen Beruf als Lehrerin, mein Aussehen - ich habe mit den Medikamenten 30 Kilogramm zugenommen und bin am halben Körper zerschnitten, meine Ehe ist in die Brüche gegangen. Dafür habe ich jetzt Schmerzen und Einschränkungen und Sorgen." Die Alleinschuld des Unfalllenkers war festgestellt worden, seine Haftpflichtversicherung wurde zu umfassendem Schadenersatz verpflichtet. Aber um das Geld für ihre Behandlungen müsse sie trotzdem permanent streiten, klagt sie. Sie sei mit ihrer Kraft am Ende. Peter Resetarits konfrontiert die Versicherung im Studio mit ihrer Kritik.

