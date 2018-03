Mobbing und Stress belasten Kinder und Jugendliche

Weltgesundheitstag am 7. April

Wien (OTS/Jugendrotkreuz) - "Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter Mobbing", so Andrea Gerstenberger, Generalsekretärin des Österreichischen Jugendrotkreuzes. "Mobbing passiert dort, wo Kinder und Jugendliche zusammenkommen, in der Schule oder im Internet." Immer häufiger melden sich betroffene Mädchen und Burschen, die gemobbt werden, bei der time4friends-Hotline. Unter der Nummer 0800 / 664 530 haben Jugendliche in der Zeit zwischen 18.00 und 22.00 Uhr ein offenes Ohr für die Probleme junger Menschen. "Mobbing ist ein ernstes Thema und es ist wichtig, die Eltern und Lehrer zu informieren und gemeinsam eine Lösung zu finden" so Gerstenberger. Die time4friends-Telefonberater sind speziell geschult und vermitteln die Anruferinnen und Anrufer bei Bedarf an Psychologinnen und Psychologen weiter. Neben tim4friends ist auch die Online-Jugendplattform helpstars.at Anlaufstelle bei unterschiedlichsten Problemen und bietet Information und Kontaktadressen.

Stress in der Schule stellt neben Mobbing eine große Belastung von Heranwachsenden dar. Jungen Menschen zu zeigen, wie sie auf ihre psychische und physische Gesundheit achten, ist eine wichtige Aufgabe von Eltern und auch Lehrern. "Lebenskompetenzen wie Umgang mit Stress und negativen Emotionen sind wichtige Voraussetzungen für gesunde Lebensgestaltung", weiß Gerstenberger. Informationen, Unterrichtsmaterial und spannende Projekte zu Gesundheitsthemen finden Pädagoginnen und Pädagogen auf der Website www.give.or.at der Servicestelle GIVE. GIVE ist eine Initiative des Unterrichtsministeriums, des Gesundheitsministeriums und des Jugendrotkreuzes.

Weitere Informationen auf www.time4friends.at und www.helpstars.at

