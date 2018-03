"Stadtradler": Erster Holland-Rad-Shop Österreichs in Wien eröffnet. Mikko Stout setzt auf individuelles Design und Funktionalität.

Wien (OTS) - "Stadtradler", der erste und einzige auf Hollandräder spezialisierte Radshop in Österreich, hat eröffnet. Direkt bei der Wiener Karlskirche hat Inhaber Mikko Stout dem holländischen Kultobjekt einen passenden architektonischen Rahmen gegeben. So wie ein Hollandrad vereint auch der Shop hippes Design und Funktionalität:

Modebewusste Menschen können aus einer großen Auswahl von Modellen, Farben und Ausführungen kombiniert mit speziellem Zubehör -von der Klingel über den Sattel bis zum Helm - ihr individuelles Stadtrad zusammenstellen. Gleichzeitig profitieren sie von den praktischen Seiten des holländischen Kultobjektes: angenehme Sitzhaltung, wartungsarmer Betrieb, Schutz vor Schmutz und der sichere Transport von Taschen machen das Hollandrad zum alltagstauglichen

Fashion-Statement.

Das Hollandrad: alltagtaugliches Stadtrad und Lifestyle-Objekt

"Die holländischen Stadträder sind chic, trendig, zuverlässig und wartungsarm: die aufrechte Sitzhaltung, Anti-Platt Reifen, Spritzschutz, gute Beleuchtung und Gepäckträger ermöglichen ein bequemes und sorgenfreies Alltagsradeln in der Stadt", so "Stadtradler"-' Gründer Stout. Der verschlossene Kettenkasten, die langen Kotflügel und ein Mantelschoner ermöglichen auch die Fahrt im Business-Kostüm - ohne Risiko, sich schmutzig zu machen. Weiters sind Hollandräder mit robusten Ständern ausgestattet, damit das Rad sicher auf der Straße abgestellt werden kann. Hollandräder können längere Zeit im Freien stehen, ohne vom Wetter in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Individuelles Design statt Massenware

"Stadtradler" hat zwei Radmarken im Programm: Azor und Gazelle, zwei Begriffe für Qualitäts-Hollandräder. Azor ist bei urbanen Puristen für DIE Hollandräder mit Topqualität und zeitlosem Design bekannt, Gazelle für preiswerte Räder mit ausgezeichneter Qualität und einem Designportfolio von traditionell bis modern. "Mit Azor gibt es die Möglichkeit, ein einzigartiges Hollandrad selbst zusammenzustellen: Körbe, Helme, farblich abgestimmte Taschen, Klingeln, Griffe, Sättel, Schlösser, Kindersitze usw. verleihen dem Rad eine persönliche, unverkennbare Note", erklärt Stout das individuelle Design-Konzept der Hollandräder.

Stadtradler: Facts & Figures

"Stadtradler" ist Wien's erster Hollandrad Shop und bietet ein einzigartiges Sortiment von Hollandrädern, Zubehör für Stadträder sowie Fahrradwartung an. Die umfassende Zubehörkollektion ist speziell für Radfahrten in der Stadt zusammengestellt. Inhaber ist der gebürtige Holländer Mikko Stout, der die vergangenen 15 Jahre als Manager internationaler Konzerne tätig war. Stout radelt seit 20 Jahren ganzjährig mit seinem Hollandrad durch Wien.

Weitere Infos & Fotos: www.stadtradler.at/de/press.html

Adresse: Karlsgasse 16 (neben der Karlskirche), 1040 Wien

Tel.: +43 664 340 1568

Öffnungszeiten: Di - Fr 11:00 - 19:00 Sa 09:00 - 17:00

