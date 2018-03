EANS-Adhoc: Brilliant AG / Veränderung Stimmrechtsanteile

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

05.04.2013

Die The National Lighting Company Ltd., Mehrheitsaktionär an der Brilliant Aktiengesellschaft, hat dem Vorstand der Brilliant Aktiengesellschaft am 4. April 2013 mitgeteilt, dass sich ihr Anteil an der Gesellschaft von bisher 85,04 % auf über 90 % erhöht hat.

Gnarrenburg, 5. April 2013

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Brilliant AG Brilliantstrasse 1 D-27442 Gnarrenburg Telefon: +49(0)4763 89 272 FAX: +49(0)4763 89 130 Email: christiane.dost @ brilliant-ag.com WWW: http://www.brilliant-ag.com Branche: Elektro ISIN: DE0005272702 Indizes: Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Dost

Tel.: 04763-89 272

Email: christiane.dost @ brilliant-ag.com