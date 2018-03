Günther Ottendorfer zum CTO der Telekom Austria Group bestellt

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG hat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung Günther Ottendorfer (44) einstimmig zum Chief Technology Officer (CTO) der Telekom Austria Group bestellt. Damit wird der aus CEO Hannes Ametsreiter und CFO Hans Tschuden bestehende Konzernvorstand um einen Technikvorstand (CTO) ergänzt.

Günther Ottendorfer kann auf eine erfolgreiche, über 20-jährige internationale Karriere in der Telekommunikationsbranche zurückblicken. Der Österreicher studierte von 1987 bis 1992 Informatik an der TU Wien und schloss das Studium mit Auszeichnung ab. Im Jahr 1996 war er Gründungsmitglied von max.mobil in Österreich. Umfassende Managementerfahrung sammelte er unter anderem als Chief Operating Officer bzw. CTO für T-Mobile Österreich, als CTO für T-Mobile Deutschland sowie als europäischer Technologiedirektor auf Group Ebene für T-Mobile International. Seit März 2011 ist Günther Ottendorfer Managing Director Networks von Optus Singtel, dem zweitgrößten Telekommunikationsanbieter Australiens, mit über 11 Mio. Kunden. Dort verantwortet er sämtliche Netzwerk-Infrastrukturen für Mobilfunk, Festnetz, Kabel-TV und Satellitenübertragung mit einer Gesamtführungsverantwortung von rund 2.000 Mitarbeitern. Darüber hinaus leitete er für Optus, als einem der weltweit ersten Betreiber, die Einführung von LTE und initiierte mehrere erfolgreiche Effizienz-und Restrukturierungsprogramme.

"Mit der heutigen Bestellung von Günther Ottendorfer ist es dem Aufsichtsrat gelungen, einen international erfahrenen Top-Manager in den Bereichen Technologie, Konvergenz, IT und Operations mit hervorragendem Track-Record nach Österreich zurückzuholen. Das Marktumfeld für die Telekom Austria Group gestaltet sich heute so wettbewerbs- und technologieintensiv wie niemals zuvor. Eine Erweiterung der Vorstandskompetenzen um den Schlüsselbereich Technologie ist für das Unternehmen eine wichtige strukturelle Weichenstellung und eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Managementpower. Ich freue mich sehr, dass dem Aufsichtsrat eine so hochkarätige Bestellung in derart kurzer Zeit geglückt ist", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Telekom Austria AG, Rudolf Kemler, zu der Wahl.

Günther Ottendorfer wird seine Funktion als CTO der Telekom Austria Group im Laufe der kommenden Monate antreten. Das genaue Antrittsdatum ist abhängig von der Beendigung seines aktuell laufenden Dienstvertrages. Die Funktionsperiode läuft über drei Jahre, mit einer anschließenden Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.

