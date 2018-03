EANS-News: Montega AG / MIFA AG: Q4 verdeutlicht strategische Neuausrichtung - MIFA erstmals mit konkreter Guidance

Hamburg (euro adhoc) - MIFA hat am 28. März vorläufige Geschäftszahlen 2012 veröffentlicht. Der Umsatz stieg demnach um 10,7% auf 111,3 Mio. Euro (MONe:

107,9 Mio. Euro). Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen wie prognostiziert einen deutlichen Ergebnisrückgang, konnte jedoch entgegen den Erwartungen auch beim EBIT ein positives Ergebnis ausweisen. Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Eckdaten zusammen:

<Tabelle>

Umsatzseitig machte sich insbesondere der deutliche Anstieg der E-Bike Verkäufe (+75,6% auf 47.000 Einheiten) bemerkbar. Auch der durchschnittliche Absatzpreis pro E-Bike konnte um 52,5% auf 711 Euro gesteigert werden. Gleichzeitig ging die Anzahl der verkauften herkömmlichen Fahrräder wie erwartet zurück (Rückgang knapp 20%). Ein Teil davon konnte durch höhere Absatzpreise kompensiert werden.

Im Servicegeschäft stieg der Umsatz von 1,6 Mio. Euro in 2011 auf 4,3 Mio. Euro. Der deutliche Anstieg ist dabei maßgeblich auf eine Umgliederung zurückzuführen (Berücksichtigung von Umsätzen mit Ersatzteilen im Servicesegment). Künftig dürften die Umsätze in diesem Bereich weiter zulegen. Der zunehmende Verkauf höherwertiger Fahrräder sowie technisch aufwendiger E-Bikes sollte die Nachfrage nach Servicedienstleistungen und Ersatzteilen ansteigen lassen.

Das Ergebnis wurde insbesondere durch die beiden Akquisitionen (Grace und Steppenwolf) und deren Integration in die Produktion in Sangerhausen mit Sonderaufwendungen von etwa 2 Mio. Euro belastet. Mittlerweile ist die Integration jedoch weitestgehend abgeschlossen, so dass hier im laufenden Geschäftsjahr keine nennenswerten Integrationskosten mehr anfallen sollten. Hinzu kommt, dass den operativen Kosten der neuen Tochtergesellschaften (Personal, Vertrieb etc.) noch keine nennenswerten Umsätze gegenüber standen. Bereits in 2013 erwarten wir jedoch einen signifikanten Umsatzbeitrag beider Marken.

Q4 verdeutlicht strategische Neuausrichtung

Der Umsatz im traditionell schwachen vierten Quartal stieg um ca. 90% auf 13,7 Mio. Euro, bei einem ausgeglichenen Ergebnis auf EBITDA-Ebene. Damit spiegeln die Q4-Zahlen erstmals wie erwartet die abnehmende Saisonalität wider. Hauptgrund hierfür war die Auslieferung von mehr als 3.000 Smart E-Bikes im Schlussquartal 2012.

MIFA gibt erstmals konkrete Guidance

Im Rahmen der Berichterstattung hat MIFA zum ersten Mal eine konkrete Guidance veröffentlicht. Dies spricht u.E. dafür, dass die Visibilität des Geschäftsverlaufes zugenommen hat. Für 2013 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 120 und 130 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 4 und 5%. Diese Vorgabe halten wir für gut erreichbar. Wir gehen aktuell von einem Umsatz in 2013 von 127,8 Mio. Euro sowie einem EBIT von 5,5 Mio. Euro (EBIT-Marge:

4,3%) aus. Maßgeblich für die deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis dürften folgende Aspekte sein:

-Der Aufbau der Grace-Produktion ist abgeschlossen. Die E-Bike-Schmiede dürfte in 2013 erstmals nennenswerte Umsatz- und Ergebnisbeiträge beisteuern.

-Die Anzahl der ausgelieferten Smart E-Bikes dürfte im laufenden Jahr deutlich ansteigen. Nachdem in 2012 ca. 5.000 Räder das Werk in Sangerhausen verließen, dürften sich die Stückzahlen im laufenden Jahr mehr als verdoppeln.

-Die in 2012 akquirierte Steppenwolf dürfte in 2013 einen Umsatzbeitrag von rund 5 Mio. Euro liefern. Die Produkte weisen dabei eine deutlich höhere Marge auf als klassische Fahrräder im Volumengeschäft.

Kalter März dürfte Frühjahrsgeschäft beeinflussen

In Q1 wird sich der positive Trend des Unternehmens u.E. nicht vollends in den Zahlen widerspiegeln. Das anhaltende Winterwetter, insbesondere der kalte und schneereiche März, dürfte den Fahrradabsatz branchenweit belasten. Dies sollte vor allem den Fachhandel betreffen. Im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern ist MIFA hier nach wie vor deutlich weniger präsent. Dennoch dürfte sich das Unternehmen dieser Entwicklung nicht vollständig entziehen können. In Kombination mit der höheren Kostenbasis durch Grace und Steppenwolf wird das Ergebnis in Q1 u.E. unter dem Vorjahreswert liegen. Dies widerspricht jedoch nicht unserer Erwartung einer deutlichen Ergebnissteigerung in 2013 ff., sondern verdeutlich unsere Erwartung einer unterjährig gleichmäßigeren Ergebnisverteilung.

Fazit

Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen leicht gesenkt, um den Erwartungen des Unternehmens sowie der jüngsten Entwicklung (anhaltendes Winterwetter) Rechnung zu tragen. Aufgrund der Umstellung unseres Modells auf das laufende Geschäftsjahr verbleibt das DCF-basierte Kursziel bei 9,20 Euro. Das Rating lautet weiterhin Kaufen.

