Zivilstreit mit Aussteiger durch Vergleich beendet

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Verhandlung im Wiener Landesgericht kamen die beiden Parteien relativ schnell zu einem Vergleich, durch welchen dem Antrag der Kläger auf Schutz der religiösen Privatspähre Ihrer Mitglieder, dem Datenschutz und Wahrung der Menschenrechte für die Zukunft entsprochen wurde.

Man einigte sich darauf, dass die in strafbarer Weise von bisher unbekannter Seite erlangten und vom Beklagten publizierten, persönlichen Emails vollständig anonymisiert werden müssen. Dies betrifft sowohl die bereits veröffentlichten als auch allfällige künftige Veröffentlichungen des seinerzeit gehackten Datenpaketes. Der Beklagte Wilfried Handl gab in der Verhandlung vor Zeugen sein Ehrenwort, private Emails von Betroffenen, die in keinem Zusammenhang mit Scientology stehen, vollständig zu entfernen.

Die Richterin gab im Zuge der Verhandlung bekannt, dass lt. Mitteilung der Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Beklagten fortgesetzt und entsprechende kriminaltechnische Untersuchungen angeordnet wurden.

Die Pressesprecherin der Scientology Kirche Österreich Sonja Henkel meinte dazu: "Für die Zukunft ist dadurch die Wahrung der religiösen Privatspähre unsrer Mitglieder wieder hergestellt!"

