1. Art Austria Award an Gottfried Bechtold, Michael Kienzer und Christoph Weber

Wien (OTS) - Kunst aus Österreich erzielt Höchstpreise auf Auktionen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aus diesem Grund findet 2013 erstmals eine Würdigung österreichischer KünstlerInnen und damit eine Premiere auf der Art Austria, der Kunstmesse im Leopold Museum (11.-14. April 2013), statt.

Wir freuen uns, Ihnen die Preisträger des 1. Art Austria Award 2013, der in jeder Kategorie mit 10.000 Euro dotiert ist, bekannt zu geben.

Die Jury ist zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Kategorie 1: Vergessen, Vertrieben, Verkannt - Gewinner in dieser Kategorie ist Gottfried Bechtold, eingereicht von Galerie Krinzinger in Wien.

Kategorie 2: Anerkannt, Etabliert, Angekommen - Gewinner in dieser Kategorie ist Michael Kienzer, eingereicht von Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck und Wien.

Kategorie 3: Jung, Aufstrebend - Gewinner in dieser Kategorie ist Christoph Weber, eingereicht von Galerie nächst St. Stephan, Wien.

Die Jury:

Dr. Elisabeth Leopold, Dr. Agnes Husslein, Mag. Max Hollein, Dr. Tobias G. Natter und Dr. Klaus Albrecht Schröder

Der Art Austria Award, der von Walter Angerer-Niketa kreiert wurde, wird den Gewinnern am Donnerstag, den 11. April 2013 im Rahmen der Art Night feierlich überreicht.

Art Austria Kunst-Messetage:

11. bis 14. April 2013: 10-18 Uhr, 11. April 2013: 10-21 Uhr

Leopold Museum, MuseumsQuartier, A-1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Art Austria, Monika Vanecek-Pelz

Tel.: +43(0)676 940 02 54

mailto: office @ art-port.cc

http://www.art-austria.info/presse