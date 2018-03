EANS-News: Identive Group Inc. / Identives iAuthenticate™-Leser zur Authentifizierung sicherer ID-Karten an mobilen Geräten von Apple® zugelassen

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: MFi*-zertifizierte Leser ermöglichen iPad®- und iPhone®-Nutzern sicheres Einloggen an Netzwerken und Webseiten, elektronische Zahlungen und mehr

Neue Produkte

Santa Ana und Ismaning, 4. April 2013 (euro adhoc) - Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass der iAuthenticate™-Chipkartenleser des Unternehmens im Rahmen des MFi-Programms von Apple® für die Nutzung mit iPhones und iPads zertifiziert wurde. Der Leser ermöglicht es den Nutzern von iPhones und iPads, sich mittels chipkartenbasierter ID- oder Kreditkarte mit ihren Geräten an sicheren Netzwerken, Webseiten und Bezahlsystemen zu authentifizieren.

iAuthenticate™ wurde für den Einsatz mit dem iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3. Generation), iPad 2 sowie iPad mit iOS 5.0 oder höher entwickelt. Zudem ermöglicht ein Adapter die Kompatibilität mit dem iPhone 5, dem iPad (4. Generation) und dem iPad mini. Die Leser sind ab sofort bei Identive direkt und seinen autorisierten Vertriebspartnern erhältlich.

"Die so genannte ‚bring your own device'-Kultur (BYOD) durchdringt sowohl Unternehmen als auch den öffentlichen Sektor; damit steigt das Bedürfnis nach einer einfachen und sicheren Lösung, mit der Angestellte ihre eigenen Endgeräte zur Authentifizierung von Mitarbeiterausweisen nutzen können. Genau das tut unser iAuthenticate™-Leser: er ermöglicht die Authentifizierung unternehmenseigener sowie hochsicherer von Regierungsbehörden ausgegebener Identifikationsnachweise mittels eines Apple iPads oder iPhones", sagt Louis Modell, Vice President Identification Products von Identive. "Mit iAuthenticate™ können Unternehmen ihre digitalen Besitztümer schützen und die Arbeitnehmer ihre Aufgaben sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros auf ihren eigenen Geräten bearbeiten. Angestellten und Lieferanten des Verteidigungsministeriums, des Ministeriums für Heimatschutz (DHS) und anderer US-Regierungsministerien ermöglicht iAuthenticate™ das sichere Einloggen an Regierungswebseiten, webbasierten Konten und E-Mail-Systemen, ohne auf ihr Laptop oder ihren PC im Büro angewiesen zu sein. Das ‚made for Apple devices'-Logo auf unseren iAuthenticate™-Verpackungen signalisiert, dass der Leser von Apple® getestet und freigegeben wurde - ein wichtiger Schritt für die Markteinführung."

Um die besonderen Anforderungen der US-Regierung und anderer Hochsicherheitsorganisationen zu adressieren, wird der iAuthenticate™-Leser von Identive ohne zusätzliche Kosten mit der ‚PKard® Reader Secure Browsing'-App von Thursby Software geliefert. Diese ermöglicht es Inhabern von CAC- und PIV-Karten, einfach auf webbasierte E-Mail-, Portal- und Collaboration-Seiten zuzugreifen. Thursby ist der führende Anbieter von Unternehmenssicherheits-, Management- und Integrationssoftware für iPad, iPhone und Mac. iAuthenticate™ entspricht allen in den USA relevanten gesetzlichen Standards, einschließlich TAA, FIPS 140-2 und FIPS 201. Außerdem ist die Aufnahme des Lesers auf die GSA-Liste der freigegebenen Produkte (General Services Administration) beantragt.

Unter www.identiveusa.com/iauthenticate erhalten Sie weitere Informationen über iAuthenticate™. Dort können Sie den Leser auch bestellen, ebenso wie bei den folgenden von Identive autorisierten Vertriebspartnern: CDW, Gov Connection, AAFES Online, MAC MALL, CompSource, Alvio, MNJ Technologies, Applied Computer und NEXCOM.

* MFi: Made for iPhone, iPad, iPod

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive, iAuthenticate und das Identive-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: ir @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Annika Walther

PR Manager

Tel.: +49 89 9595-5220

E-Mail: awalther @ identive-group.com