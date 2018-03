Neu: Das PONS Online-Wörterbuch www.pons.eu spricht jetzt auch Chinesisch (BILD)

Stuttgart (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

1,43 Milliarden Menschen sprechen Chinesisch - www.pons.eu seit Neuestem auch: Das kostenlose Online-Wörterbuch des Sprachen-Verlags PONS, www.pons.eu, erweitert sein umfangreiches Angebot um die Sprache Chinesisch (Mandarin) mit mehr als 440.000 Wörtern, Wendungen und Übersetzungen. Verfügbar ist das neue Chinesisch-Wörterbuch in Kombination mit Deutsch und Englisch. Damit stehen den Nutzern von PONS.eu jetzt mehr als 30 Wörterbücher in 13 Sprachen kostenlos zur Verfügung - sowohl im Internet, mobil als auch in der praktischen Online-Wörterbuch-App.

Das Online-Wörterbuch Chinesisch wurde speziell für Nachschlager und Sprachenlerner aufbereitet. Es besteht aus einem hochaktuellem chinesischen Wortschatz und den am häufigsten gebrauchten Wörtern aus beiden Sprachrichtungen. Begriffe aus den Bereichen Wirtschaft, Handel und Technik sowie Neologismen und Fremdwörter sind ebenfalls enthalten und machen das Online-Wörterbuch Chinesisch so zu einem wichtigen Nachschlagewerk für Chinesisch-Lerner, China-Reisende und alle, die privat, beruflich oder aus Interesse an der Sprache mit Chinesisch zu tun haben.

Besonders interessant für den Gebrauch: Neben vielen Beispielsätzen bietet das Online-Wörterbuch Chinesisch eine Sprachausgabe zum Anhören. Eine Unterstützung für den Nutzer bieten die Suchmöglichkeiten in chinesischen Zeichen sowie Pinyin-Umschrift, den vereinfachten chinesischen Schriftzeichen auf Basis des lateinischen Alphabets. Eine virtuelle Tastatur hilft bei der Eingabe. Die chinesische Lautschrift erleichtert zusätzlich die korrekte Aussprache und Betonung der für uns Europäer zumeist sehr komplexen Begriffe.

Durch die Integration des Online-Wörterbuchs Chinesisch in den kostenlosen Online-Vokabeltrainer kann der Wortschatz spielerisch am Laptop oder Computer trainiert werden. Die Online-Wörterbuch-App ermöglicht das einfache Nachschlagen im Online-Wörterbuch Chinesisch auch unterwegs.

Doch auch Muttersprachler kommen bei www.pons.eu auf ihre Kosten: Das Online-Wörterbuch Chinesisch bietet neben der Verwendung der chinesischen Zeichen auch die Darstellung in chinesischer Oberflächensprache.

Das Online-Wörterbuch Chinesisch ist somit ideal für jeden, der zuhause, in der Schule, im Beruf oder unterwegs auf die umfangreichen Wörterbuchdaten und ihre Anwendung im Vokabeltrainer in Kombination mit Deutsch und Englisch zurückgreifen möchte - für China-Begeisterte, Lehrer, Schüler, Studenten und für alle Sprachinteressierten und Wissbegierigen.

Entstanden ist dieses Chinesisch-Wörterbuch von PONS in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Verlagshaus Shanghai Foreign Language Education Press (SFLEP).

Short Facts:

Produktname: PONS Online-Wörterbuch Chinesisch Preis: kostenlos - online und in den PONS.eu Apps* zu PONS.eu kostenlose Sprachen: NEU: Chinesisch, Englisch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Latein, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Türkisch, Deutsch. In Summe macht das über 30 PONS Wörterbücher in diversen Sprachkombinationen. Betriebssysteme: Online-Wörterbuch, App** für iOS, Android und Windows 8

*Die PONS Online-Wörterbuch-App ist kostenlos für iPhone und iPad (ab iOS 5.0), Android-Smartphones (ab Android 2.2) sowie Windows 8 erhältlich. **Die App greift auf das Internet zu. So können durch die Internetverbindung Zusatzkosten entstehen.

Über PONS:

PONS ist einer der führenden Sprachenverlage in Deutschland. Seit 35 Jahren entwickeln wir grüne Wörterbücher und Sprachlernmaterialien auf höchstem Niveau für Menschen, die Fremdsprachen lernen und anwenden.

Ob für den Einsatz in der Schule, im Beruf, auf Reisen oder einfach nur in der Freizeit - bei PONS hat man die Wahl: Zwischen klassischen Büchern und Sprachkursen für 32 verschiedene Sprachen von Arabisch bis Ungarisch, über 220 Sprachen-Apps und dem kostenlosen Online-Wörterbuch für 13 Sprachen unter www.pons.eu. Die PONS GmbH ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe.

PONS GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, info @ pons.de HANDELSREGISTER: Amtsgericht Stuttgart HRB 15676 Geschäftsführerin: Gabriele Schmidt Verleger/Publisher: Dr. h.c. Michael Klett UMSATZSTEUER-ID-NR.: DE 158239610

Rückfragen & Kontakt:

Anne Pelzer

PONS GmbH

Tel. +49 (0)711 6672-5150

a.pelzer @ pons.de

www.pons.de / www.pons.eu

facebook.com/PONSverlag

https://twitter.com/pons_eu