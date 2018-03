ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Eishockeymatch Österreich - Kasachstan, dazu Grödig - Kapfenberg

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 5. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Eishockey-Länderspiel Österreich - Kasachstan um 17.45 Uhr und von der Fußball "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Begegnung SV Scholz Grödig - Kapfenberger SV 1919 um 20.15 Uhr, Folge 11 des Handball-Champions-League-Magazins um 17.15 Uhr sowie Folge 5 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

In Innsbruck fällt für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft der Startschuss zur Vorbereitung auf die IIHF-Weltmeisterschaft 2013 in Schweden und Finnland. Österreich trifft am 5. und 6. April zweimal auf Kasachstan, das mit zahlreichen Stars aus der russischen KHL antreten wird. Teamchef Manny Viveiros hat insgesamt 29 Spieler nominiert. Einen Rekord wird es dabei ebenfalls zu feiern geben. Verteidiger Gerhard Unterluggauer hält mit seinem nächsten Einsatz für Österreich die neue Bestmarke für Länderspiele. Danach hat der 36-Jährige, der sein erstes Länderspiel am 11. November 1993 gegen Italien absolvierte, 229-mal das rot-weiß-rote Trikot übergestreift und Martin Ulrich (228) überholt. Kommentator ist Michael Berger, Peter Znenahlik analysiert das Match.

Grödig heißt nach 25 Runden der neue Tabellenführer in der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Die Salzburger drehten zuletzt das Match gegen St. Pölten nach 0:1-Rückstand und siegten noch mit 2:1.Mit dem siebenten Sieg in den vergangenen acht Spielen überholte Grödig den Langzeit-Tabellenführer Austria Lustenau, der sich Nachzügler Blau-Weiß Linz mit 0:3 geschlagen geben musste. Die Kapfenberger, in der abgelaufenen Runde mit 3:1 gegen den FC Lustenau erfolgreich, liegen im gesicherten Tabellen-Mittelfeld.

Kommentator ist Christopher Pöhl. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht über den Saisonsauftakt in der Tchibo Top.Rad.Liga in Leonding.

