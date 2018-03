Karlheinz Töchterle: Fachhochschulen sind wichtige Impulsgeber im österreichischen Innovationssystem

Wissenschafts- und Forschungsminister anlässlich des 7. Forschungsforums der Fachhochschulen an der FH Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - "Die Fachhochschulen sind unbestritten zu einem unverzichtbaren Bestandteil des tertiären Bildungssektors geworden", betont Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Anlässlich des derzeit stattfindenden 7. Forschungsforums der Fachhochschulen an der FH Vorarlberg in Dornbirn, das unter dem Motto "Grenzenlos Kooperieren - Forschung im Dialog mit Gesellschaft und Wirtschaft" steht, unterstreicht der Minister auch den Stellenwert der Fachhochschulen im Bereich der angewandten Forschung, wo sie zu einem "wichtigen Impulsgeber im österreichischen Innovationssystem geworden sind. Sie leisten einen sehr wesentlichen Beitrag zur stärkeren Vernetzung von Wissenschaft mit Wirtschaft und Gesellschaft", so Töchterle.

Die Fachhochschulen bieten, entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag, eine wissenschaftlich fundierte praxisnahe Hochschulausbildung an. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung sind in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren verstärkt Teil des Selbstverständnisses und der strategischen Ausrichtung der Fachhochschul-Einrichtungen geworden. "Gerade kleine und mittlere Unternehmen finden in den Fachhochschulen kompetente Partner zur praxisorientierten Umsetzung von Aufgaben in Forschung und Entwicklung. Fachhochschulen sind weiters geschätzte Partner im Bereich der anwendungsorientierten Forschung für Unternehmen in Regionen", sagt Töchterle. Bedeutsam sei dabei vor allem die Zusammenarbeit in den Bereichen Ideengewinnung, Pilotanwendungen, Produkt- und Prototypenentwicklung, aber auch Markteinführung.

Der Minister sieht in Forschung und Entwicklung auch eine wertvolle Unterstützung für die Umsetzung des fachhochschulischen Bildungsauftrages. Denn: "Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals, die in anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eingebunden sind, verfügen über einen direkten Zugang zu den jeweiligen Anforderungen der Praxis und sind dadurch besser in der Lage, den Studierenden aktuelle, wissenschaftlich fundierte Problemlösung zu vermitteln." Die Wahr-nehmung dieser Aufgaben stelle einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Qualität und Aktualität der Lehre dar.

Im Rahmen der Hochschulentwicklung wird auch der Fachhochschulbereich weiter ausgebaut. Nach den rund 500 neuen Studienplätzen im Studienjahr 2012/13 und den bereits zugesicherten 500 neuen für das kommende Studienjahr 2013/14 ist auch für das Studienjahr 2014/15 geplant, weitere 500 neue Plätze vom Bund zu finanzieren. Damit sollen erneut zusätzliche Studienplätze zur Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte in technisch- und wirtschaftsrelevanten Berufsfeldern geschaffen werden. Die Vorbereitungen für die entsprechende Ausschreibung sind bereits sehr weit gediehen.

