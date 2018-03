Schnee und Kälte: So können Sie den Zugvögeln helfen

Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gibt Tipps zur Fütterung

Wien/Haringsee (OTS) - Jedes Jahr im Frühling kommen die Zugvögel aus dem Süden - so auch dieses Jahr: Singdrossel, Lerche, Bachstelze und Kiebitz wurden schon gesichtet in Österreich. Aufgrund des langen und auch schneereichen Winters haben sie heuer allerdings Schwierigkeiten, ihr Futter zu finden. "Wenn Schnee oder Eis mehr als einen Tag lang den Boden bedecken, kommen die Vögel nicht an ihre Futterquelle", erklärt Dr. Hans Frey, Leiter der von VIER PFOTEN unterstützten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. "Wir können aber helfen und sie vorübergehend durchfüttern."

Dabei ist es allerdings ganz wichtig, das richtige Futter zu verwenden, um ihnen nicht zu schaden. Die EGS gibt dazu einige wertvolle Tipps. Geeignet als Futter für Zugvögel sind laut Leiter Dr. Frey demnach:

Ungeschwefelte Rosinen

Jede Art von Körnern

Haferflocken

Weichfutter für Insektenfresser (erhältlich in jeder Tierhandlung)

Aufgeschnittene alte Äpfel (eventuell bei Supermärkten nach nicht mehr verkäuflichen Beständen fragen)

Geschrotetes Hühnerfutter

VIER PFOTEN und die EGS appellieren an die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher: "Helfen wir den Zugvögeln durch diese letzten Wintertage, damit sie bei uns auch noch einen schönen Sommer erleben können", so Dr. Frey abschließend.

Über die EGS:

In der EGS werden pro Jahr etwa 250 Jungvögel gerettet, von Ammeneltern aufgezogen und zu fast 100% wieder freigelassen. Mit Unterstützung von VIER PFOTEN arbeiten Dr. Hans Frey und sein Team an effektiven Maßnahmen für die verbesserte Rehabilitation, Aufzucht und Freilassung bzw. Unterbringung bedürftiger Eulen- und Greifvögel. Es ist die einzige Pflegestation in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden.

Über VIER PFOTEN:

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Ukraine, Schweiz, Südafrika, Ungarn und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

