Sozialistische Jugend begrüßt dringend notwendigen Kurswechsel der ÖVP-Länder

SJ fordert, dass künftig 30% der Wohnbauförderung für Startwohnungen reserviert werden

Wien (OTS) - Der erste zaghafte Vorstoß von ÖVP-Obmann Spindelegger, die Zweckwidmung der Wohnbauförderung wieder einzuführen, hielt nur einige Stunden, bevor er von seinen schwarzen Landeshauptleuten wieder ausgebremst wurde. Die SJ begrüßt daher den längst fälligen Kurswechsel der ÖVP-Länderchefs Pühringer und Wallner. "Wir freuen uns über die Gesprächsbereitschaft einiger VP-Länder, scheinbar ist man jetzt endlich zur Vernunft gekommen. Die Mittel der Wohnbauförderung gehören, wie der Name schon sagt, in den Wohnbau und nicht in irgendwelche Bankcasinos oder zum Stopfen von Budgetlücken", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die Sozialistische Jugend greift außerdem einen Vorschlag von Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf, wonach künftig 30% der Wohnbauförderung für Jugendstartwohnungen reserviert werden sollen. Die Zweckwidmung der Fördermittel und eine damit einhergehende Bauoffensive würden wieder zu einer Linderung der horrend hohen Mieten führen, so Moitzi. "Ein Teil der Wohnbaugelder muss aber für die Jugend und Jungfamilien 'zweckgewidmet' werden. Wir wollen wieder ein Jugendstartwohnungsgesetz, wie es etwa in den 1980er Jahren schon Realität war. Denn: Junges Wohnen muss wieder leistbar werden!", schließt Moitzi.

Alle Forderungen und Infos auf:

www.sjoe.at/wohnen

www.facebook.com/leistbareswohnen

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Matthias Punz

SJ-Pressesprecher

Tel.: +43 660/ 461 64 94

office @ sjoe.at

www.sjoe.at