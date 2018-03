news aktuell erwirbt Zimpel Media-Daten GmbH - Neue Ära für beide Unternehmen

Die dpa-Tochter news aktuell hat 100 Prozent der Anteile an der Zimpel Media-Daten GmbH erworben. Damit wachsen zwei führende deutsche Anbieter von PR-Dienstleistungen zusammen. Die Marke Zimpel bleibt erhalten und die Zimpel Media-Daten GmbH wird fortgeführt. Bisher befand sich das in Wiesbaden ansässige Unternehmen im Besitz der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.

"Der Erwerb von Zimpel bedeutet für news aktuell den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Wir erleben den größten Entwicklungsschritt seit der Übernahme durch dpa im Jahre 1994. Für mich als Gründer ist das ein ganz besonderer Moment", erklärte news aktuell-Geschäftsführer Carl-Eduard Meyer heute in Hamburg. "Wir alle bei news aktuell sind überaus glücklich, dass wir in Zukunft gemeinsame Wege gehen." Mit dem heutigen Tag hat news aktuell noch bessere Voraussetzungen für Wachstum und Innovationen geschaffen. Der Erwerb von Zimpel untermauert den Anspruch der dpa-Tochter, die Nummer Eins in Deutschland zu sein, wenn es um die gezielte Ansprache von Journalisten geht.

"Wir übernehmen ein profitables Unternehmen mit großer Tradition und Reputation. Gemeinsam mit den Verantwortlichen bei Zimpel werden wir die unternehmerische Weiterentwicklung vorantreiben. Die Angebote beider Firmen ergänzen sich perfekt", sagte Frank Stadthoewer, ebenfalls Geschäftsführer von news aktuell. Mit dem Zukauf verfolgen beide Marktführer eine gemeinsame Linie. news aktuell hat sich das Ziel gesetzt, das Kerngeschäft Verbreitung weiter auszubauen, während Zimpel seine langjährige Erfahrung und seine maßgebliche Expertise im Umgang mit Medienkontakten in die dpa-Firmengruppe einbringt.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir unseren Weg in die dpa-Gruppe gefunden haben. news aktuell ist ein idealer Partner und betreibt seit fast 25 Jahren überaus erfolgreich das Geschäft mit PR-Dienstleistungen", sagte Dr. Laurin Paschek, Geschäftsführer von Zimpel Media-Daten. "Beide Unternehmen passen hervorragend zusammen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam für unsere Kunden beste Tools und innovative Services entwickeln werden."

news aktuell wird die Marke Zimpel und die Zimpel Media-Daten GmbH fortführen. Dr. Laurin Paschek ist und bleibt Geschäftsführer der Firma. Über den Kaufpreis wurde unter den Vertragspartnern Stillschweigen vereinbart. Neben der erfolgreichen Journalistendatenbank von Zimpel wird news aktuell auch das gewinnbringende Geschäft mit Media-Daten fortführen.

Über news aktuell:

news aktuell ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und bietet innovative Lösungen für Verbreitung, Journalistenadressen, Monitoring und Multimedia an. Unternehmen aller Branchen nutzen die Verbreitungsdienste von news aktuell, um Medien und Öffentlichkeit umfassend zu informieren. Darüber hinaus bietet die PR-Software epic relations mehr als 700.000 weltweite Redaktionskontakte an. Experten für Social Media Monitoring vertrauen dem media sonar von news aktuell. Die dpa-Tochter produziert außerdem Videos, Hörfunkbeiträge sowie Microsites für Unternehmen.

www.newsaktuell.de Über Zimpel Media-Daten GmbH

Die Zimpel Media-Daten GmbH besteht aus den renommierten Verlagen Zimpel und Media-Daten. Sie versorgt die Marketing-, PR- und Kommunikationsbranche mit Fachinformationen, Datenbanken und Softwarelösungen. Flaggschiffe sind die webbasierte Datenbank "Zimpel Online" mit 120.000 Medienkontakten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Medien- und Tarifdatenbank "Media-Daten Online" mit allen planungsrelevanten Daten aus 18.000 Medien. Umfassende Services und Schulungen für Kunden und Interessenten runden die Angebotspalette ab.

