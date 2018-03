LK Österreich: Andrea Schwarzmann ist neue Bundesbäuerin

Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen wählte neue Vorsitzende

Wien (OTS) - Die Vorarlbergerin Andrea Schwarzmann (48) wurde zur neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen in der Landwirtschaftskammer Österreich gewählt. Schwarzmann ist Bergbäuerin in Raggal, Großes Walsertal (Vbg.) und folgt für die neue vierjährige Funktionsperiode Anna Höllerer (NÖ) nach. Als Schwerpunkte ihrer Arbeit will die neue Bundesbäuerin vor allem das Miteinander im ländlichen Raum und den Dialog mit den Konsumenten verstärken sowie Projekte und Maßnahmen starten, die sich auf die Lebensqualität der Frauen am Land, speziell in der Landwirtschaft, beziehen. "Frauen prägen und gestalten die neue Vielfalt im ländlichen Raum. Unser Ziel ist es, lebendige ländliche Gemeinden zu erhalten, wo sich alle Menschen wohlfühlen und auch viele junge, gut ausgebildete Frauen gerne leben und arbeiten. Dazu wollen wir mit unserem Bäuerinnen-Netzwerk und unseren Aktionen sowie Aktivitäten einen Beitrag leisten", skizziert Schwarzmann zentrale Zielsetzungen der ARGE beim Bundesbäuerinnentag im Raiffeisenforum in Linz.

Franz Reisecker, stellvertretender Vorsitzender der LK Österreich und Präsident der LK Oberösterreich, gratulierte der neu gewählten Bundesbäuerin: "Österreichs bäuerliche Familienbetriebe stehen heute unter zunehmenden Wettbewerbsdruck. Jetzt brauchen die Bäuerinnen, die das Herz dieser Unternehmen bilden, eine engagierte Vorsitzende mit starker Stimme, wie sie sie in Andrea Schwarzmann gefunden haben."

Lebenslauf Andrea Schwarzmann

Andrea Schwarzmann bewirtschaftet gemeinsam mit Ehemann Ewald in Raggal (Biosphärenpark Großes Walsertal) einen Bergbauernhof mit Milch- und Alpwirtschaft. Nach der Meisterprüfung in ländlicher Hauswirtschaft hat Schwarzmann die bäuerliche Unternehmensschulung und den Politiklehrgang für Frauen absolviert sowie neben ihrer Arbeit am Betrieb und in der ARGE Bäuerinnen auch kontinuierlich alle neuen Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen in der Landwirtschaft genützt, wie zuletzt den ZAM-Lehrgang des Ländlichen Fortbildungsinstitutes (LFI).

Für die Anliegen der Bäuerinnen engagiert sie sich bereits seit 1995, vorerst als Stellvertreterin der Orts- und der Gebietsbäuerin, seit dem Frühjahr 2000 dann als Landesbäuerin-Stellvertreterin. 2005 wurde Schwarzmann selbst zur Gebiets- und Vorarlberger Landesbäuerin gewählt, 2006 zur Kammerrätin bestellt und 2008 wurde sie Obfrau des LFI. Zudem ist sie seit 2011 im Leistungsausschuss der Sozialversicherungsanstalt der Bauern tätig. Die neue Bundesbäuerin hat zwei Söhne und eine Tochter im Alter von 26, 23 und 17 Jahren. (Schluss)

