21. April - Kinderflohmarkt im Prater!

Spaß haben und dabei Gutes tun!

Wien-Prater (OTS) - Es ist wieder so weit - mit dem Frühjahrsputz sollte auch das Kinderzimmer wieder einmal ordentlich ausgemistet werden, denn am Sonntag, 21. April, findet der bereits zur Tradition gewordene Kinderflohmarkt im Prater statt. Entlang der Zufahrtstraße können die kleinen Kaufleute von 8:00 bis 13:00 Uhr ihr Handelsgeschick unter Beweis stellen. Dabei darf alles "verhökert" werden, was im Kinderzimmer keinen Platz mehr findet, verkauft werden kann und so das Sparschwein füllt!

Anmeldungen für einen Standplatz

bitte ausschließlich per E-Mail an kinderflohmarkt @ praterservice.at

Kinderflohmarkt im Wurstelprater

21. April 2013, 8.00 - 13.00 Uhr

Wir unterstützen den Sterntalerhof!

Erstmals wird dieses Jahr ein Standplatzbeitrag von 5,-- Euro eingehoben.

Der Nettoerlös wird von Dkfm. KR Karl Kolarik verdoppelt und kommt dem Sterntalerhof zu Gute, dem kompetenten Zufluchtsort mit viel Herz für Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern.

Die gesamten Spendeneinnahmen werden am 21. April um 11:00 Uhr von Mag. Michael Prohaska (Geschäftsführung Prater Service GmbH), Gerhard Kietreiber (Kinderflohmarktorganisator) und Dkfm. KR Karl Kolarik im Schweizerhaus an den Gründer und Seelsorger des Sterntalerhofes, Peter Kai feierlich übergeben, wozu wir Sie herzlich einladen möchten.

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks. (Schluss) ss

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sonja Soukup

presse @ praterservice.at

Tel: 0664 / 844 38 99