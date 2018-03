Allianz Invest: Sicherheit muss neu definiert werden

Wien (OTS) - Im ersten Quartal haben sich die volkswirtschaftlichen Indikatoren vorübergehend stabilisiert, auch die Aktienmärkte verzeichneten überwiegend eine positive Performance. Das Wirtschaftswachstum bleibt angesichts der Sparanstrengungen der Regierungen unter Druck. Privaten Anlegern empfehlen die Allianz Experten in Zeiten finanzieller Repression eine breitere Diversifikation und eine erweiterte Definition von Sicherheit.

"Bei einem großen Teil der Core-Staatsanleihen herrschen negative Realrenditen vor, die Bewertungen der Aktienmärkte sind im längerfristigen Vergleich immer noch attraktiv. Gestützt durch expansive Geldpolitik und verbesserte Konjunkturdaten setzt sich "risk on" an den Märkten fort", erklärte Martin Bruckner, Vorstandsmitglied der Allianz Investmentbank und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich, am Donnerstag vor Journalisten.

Verbesserung des globalen Wachstums ab Mitte 2013

Wirft man einen Blick auf die volkswirtschaftlichen Prognosen, so wird eine Belebung des globalen Wachstums im zweiten Halbjahr 2013 bis ins Jahr 2014 erwartet. Die Wachstumsaussichten der Emerging Markets trüben sich zwar ein, dennoch bleiben diese Länder der Motor der Weltwirtschaft. In den USA gewinne die Konjunktur an Momentum, Europa befinde sich weiter in der Rezession, Vorlaufindikatoren lassen auf eine leichte wirtschaftliche Erholung schließen. "Die EU-Staatsschuldenkrise hat sich zwar entspannt, ist jedoch - wie das jüngste Beispiel Zypern zeigt - noch lange nicht gelöst", erklärt Mag. Martin Maier, Geschäftsführer der Allianz Invest KAG. Die Allianz geht davon aus, dass die Notenbanken ihre expansive Politik beibehalten werden, wobei von FED und EZB keine weiteren Zinsschritte zu erwarten sind, Inflation bleibe auch 2013 kein Thema. Als Risiken für das zweite Quartal charakterisiert Bruckner politische Faktoren.

Kaufkrafterhalt durch Erweiterung der Definition von Sicherheit

Die Suche nach Sicherheit bei der Kapitalanlage erscheint trügerisch, denn die Gefahr besteht, dass sich Klumpenrisiken im Portfolio bilden. Mit Veranlagungen ausschließlich in Staatsanleihen und Pfandbriefen höchster Bonität scheinen Investoren lediglich für ein Szenario sinkender Wirtschaftswachstumsraten und rückläufiger Inflation relativ gut gerüstet. In anderen ökonomischen Szenarien, insbesondere in Zeiten einer finanziellen Repression, in der die Zinsen künstlich niedrig gehalten sowie die Schuldenberge über Inflation sukzessive abgebaut werden und das Wachstum gleichzeitig aber gedämpft bleiben sollte, könnte ein derartiges Portfolio Kursrisiken und verminderten Erträgen ausgesetzt sein:

"Sichere-Hafen-Anleihen" werden immer weniger, so dass sich Anleger hierbei mit niedrigen oder sogar negativen Realrenditen zufriedengeben müssen. "Vor diesem Hintergrund muss 'Sicherheit' weiter definiert werden, nicht verstanden als die ausschließliche Abwesenheit von Kursschwankungen, sondern auch verstärkt als Kaufkrafterhalt. Es geht um die Suche nach positiver realer Rendite in einem voraussichtlich weiterhin volatilen Marktumfeld - das heißt, es müssen Renditetreiber gefunden und deren Risiken gestreut bzw. gesteuert werden", so Maier. Ein Portfolio, das vor allem innerhalb des Anleihesegments breiter aufgestellt ist, beispielsweise in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, und das je nach individuellem Risikoprofil des Investors in Aktien breit diversifiziert ist, kann helfen, sich für die finanzielle Repression zu wappnen. Dank der breiteren Diversifikation können Klumpenrisiken spürbar reduziert, Risikoprämien verschiedenster Vermögensklassen besser abgeschöpft und das reale Vermögen nach Abzug der Inflation erhalten bzw. ausgeweitet werden.

Chancen für Anleger: US-Aktien, Unternehmensanleihen in den USA und Emerging Markets

Fund Flows zeigen, dass institutionelle Investoren auf der Suche nach Rendite begonnen haben, die Aktienquote zu erhöhen. "Im derzeitigen Umfeld raten wir den Anlegern, Aktien gegenüber Anleihen überzugewichten", erklärte Bruckner die Anlagestrategie der Allianz für das zweite Quartal. Auf der Aktienseite empfiehlt die Allianz, USA und Japan über- und Europa sowie Emerging Markets unterzugewichten. In Europa habe es die EZB geschafft, die Finanzmärkte zu stabilisieren. Die Gewinnrevisionen seien zuletzt stark negativ und das Gewinnwachstum deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. In den Emerging Markets werde Inflation zu einem Thema und stehe einer expansiven Geldpolitik im Wege. Die USA als defensiver Markt konnten sich gut behaupten: Die Unternehmen zeichnen sich weiterhin durch solides Gewinnwachstum und hohe Profitabilität aus. In Japan führte die Ankündigung eines Inflationsziels von 2 Prozent und weiterer expansiver Maßnahmen durch den neuen Notenbankgouverneur zu anhaltender Währungsschwäche und infolgedessen zu weiteren Kursanstiegen. Auf der Anleihenseite empfiehlt die Allianz, Emerging Markets und Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen aus den USA und Europa überzugewichten. Staatsbilanzen und absolutes Wachstum sind in den meisten Emerging Markets besser als in Developed Markets. Attraktiv erscheinen insbesondere Lokalwährungsanleihen und Corporate-Emissionen. Die fundamentale Unternehmenssituation bleibt positiv, der nächste Refinanzierungszyklus kommt erst in ein paar Jahren. US-Corporates werden gegenüber europäischen Unternehmensanleihen bevorzugt, da bei ähnlichen Renditeaufschlägen eine bessere Unternehmenssituation und Konjunktur vorherrscht.

