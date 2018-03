OGH: BILLA-Sammelstickeraktion ist verbotene Kinderwerbung

Erfolgreiche Verbandsklage des VKI gegen BILLA

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ging -im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums - mit Verbandsklage gegen direkte Kaufappelle und den gezielten Einsatz von Kindern als Kaufmotivatoren für Erwachsene durch die Supermarktkette BILLA im Zusammenhang mit deren Sticker-Sammelalbum-Aktion vor. Direkte Kaufaufforderungen an Kinder sind nach Ziffer 28 des Anhangs zum Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) ebenso verboten wie Aufforderungen, ihre Eltern zum Kauf zu überreden. Für die Sammelaktion von SPAR (Stickermania) hat dies der Oberste Gerichtshof (OGH) schon im September vergangenen Jahres entschieden. Im Fall von BILLA liegt nun das rechtskräftige Urteil des OGH vor.

Die BILLA-Sammelaktion ("Rekorde im Tierreich") sollte Kinder animieren, Sticker zu sammeln und in Sammelalben einzukleben. Die Alben waren entgeltlich zu erwerben. Die Sticker gab es sowohl gegen Entgelt als auch als Zugabe für Einkäufe in bestimmter Höhe.

Zur Verkaufsförderung wurde die Sammelaktion von BILLA massiv beworben - mittels Fernsehwerbung, auf einer eigenen Website (www.billa4kids.at) und in den Filialen. Dabei wurden die Kinder direkt angesprochen ("Hol dir jetzt dein Stickerbuch!").

Dieser direkte Kaufappell verstößt gegen das Verbot der Kinderwerbung, entschied der Oberste Gerichtshof nun wie auch schon zuvor bei SPAR. Der VKI hatte - im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums - Klage eingereicht.

Der OGH stellte klar, dass das Verbot der Kinderwerbung iSd Ziffer 28 der sog. Schwarzen Liste = Anhang zum UWG absolut gilt und eine entsprechende Geschäftspraktik daher jedenfalls unzulässig ist. Die Verwendung des Imperativs ("Hol dir...") wurde wie schon zuvor beim Urteil gegen SPAR eindeutig als verpönte direkte Kaufaufforderung angesehen.

Abgewiesen wurde hingegen das Unterlassungsbegehren in Hinblick auf die Werbung für die Sammelaktion im Allgemeinen. Die Aufforderung zum Kauf muss sich dafür nach dem OGH nämlich auf ganz bestimmte Produkte beziehen. "Die Regelung ist hier nicht eindeutig", erläutert Dr. Petra Leupold, Juristin im VKI. "Nach dem Zweck der Verbotsnorm sprechen aber gute Gründe dafür, das gesamte Warensortiment miteinzubeziehen, wenn der Erhalt von Gratisstickern an einen Mindestumsatz gekoppelt ist."

Restriktiv ist der OGH auch in der Frage, ob der gezielte Einsatz von Kindern als Kaufmotivatoren für ihre Eltern (Schlagwort:

Quengelfaktor) unzulässig ist. Das OLG Wien als Berufungsgericht sah das bewusste Ausnutzen des Sammeltriebs der Kinder und das Erzeugen von Gruppendruck durch BILLA in seinem Urteil noch als aggressive Geschäftspraktik iSd § 1a UWG an, weil darin eine unzulässige Belästigung und Beeinflussung des Kaufverhaltens der Eltern liege. Nach der Entscheidung des OGH reicht dies im aktuellen Fall dagegen noch nicht aus, weil auch die Freude der Kinder an den Sammelbildern miteinzubeziehen sei. "Dabei handelt es sich letztlich um eine Wertungsfrage. Das Urteil kann in diesem Punkt sicherlich kritisiert werden. Es ist eine Sache, die Sticker schön zu finden und eine andere, wenn große Handelsketten ihre Macht dazu einsetzen, Kinder gezielt zu manipulieren, um Kaufzwänge zu erzeugen und ihren Umsatz zu steigern", so Leupold. "Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung werden sie damit jedenfalls nicht gerecht."

Das Urteil ist kostenlos auf www.verbraucherrecht.at abrufbar.

