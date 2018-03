BETTERHOMES Österreich eröffnet neues Büro in Innsbruck (BILD / DOKUMENT)

- Mit der Eröffnung des Büros Innsbruck setzt BETTERHOMES ihr Wachstum in Österreich fort.

- Klaus Erler, konzessionierter Immobilientreuhänder, ist als Büroleiter verantwortlich für den neuen Standort Innsbruck.

- Im Verlauf des Jahres ist die Eröffnung weiterer Büros geplant.

BETTERHOMES gehört mit rund 600 Immobilienangeboten und aktuell 61 Mitarbeitenden zu den führenden Immobilienvermittlern in Österreich und setzt mit der Eröffnung des Büros Innsbruck seinen Wachstumskurs fort.

Der Erfolg von BETTERHOMES basiert auf dem innovativen Geschäftsmodell der Immobilienfairmittlung® - einer Kombination aus IT und Direktvertrieb, mit eigenen, angestellten ImmobilienberaterInnen. Die Idee dahinter: Eine leistungsstarke Maklerdienstleistung zu fairen Konditionen mit Bestpreis-Garantie für die Kunden!

Statt auf klassische Werbung setzt BETTERHOMES bei der Interessenten- und Kundengewinnung auf maximale Reichweite über eine 100% Online-Abdeckung mit Aufschaltung der Objekte auf allen relevanten Immobilien-Portalen. Gleichzeitig wird Kundennähe vor Ort groß geschrieben, indem BETTERHOMES statt in aufwändige Immobilien-Shops, in den eigenen Direktvertrieb mit einem großen Berater- und Tippgeber-Netzwerk investiert.

Zum 1. April wurde das neue Büro in Innsbruck eröffnet, um das bestehende Netzwerk im Westen Österreichs zu verstärken und weiter auszubauen.

Klaus Erler, Büro- und Teamleiter mit aktuell neun Mitarbeitenden, ist verantwortlich für den neuen Standort. Er begrüßt die verstärkte Präsenz von BETTERHOMES in der Region: "Mit überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum, sowie einer hohen Produktivität hat das Bundesland Tirol viel zu bieten und ist für Unternehmen wie Private als Standort sehr attraktiv. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist hoch und bietet enormes Potenzial. Ich freue mich auf die Herausforderung, zusätzliche MitarbeiterInnen für die Betreuung der Regionen Tirol und Vorarlberg aufzubauen und damit am Wachstum von BETTERHOMES teilzuhaben."

Für das Jahr 2013 setzt BETTERHOMES die Expansion in Österreich weiter fort und hat die Eröffnung weiterer Büros in Linz, Graz, Salzburg sowie Klagenfurt geplant.

Über BETTERHOMES: BETTERHOMES steht für Erfolg in der Immobilienvermittlung zu fairen Konditionen und zählt zu den führenden Immobilienvermittlern in der Schweiz. Die Makler-Kette mit Service-Zentrale in Hurden am Zürichsee wurde im Herbst 2005 gegründet und ist heute erfolgreich in den Märkten Schweiz und Österreich tätig. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von vorwiegend privatem Wohneigentum spezialisiert; Basis des erfolgreichen Geschäftsmodells ist die neuartige Kombination aus IT und Direktvertrieb, welche eine standardisierte und kostengünstige Maklerdienstleistung ermöglicht. Neben der Ausweitung seiner Aktivitäten auf dem österreichischen Markt, expandiert das Unternehmen aktuell nach Deutschland.

