Azet erweitert Online-Autorubriken-Portfolio durch Übernahme von Autovia.sk

Zürich (ots) - Das führende slowakische Internetportal Azet.sk, an dem Ringier Axel Springer Slovakia die Anteilsmehrheit hält, hat 100 Prozent der Anteile an Autovia.sk von Alma Media übernommen. Autovia.sk ist der Autorubriken-Onlinemarktplatz mit der drittgrößten Besucherzahl in der Slowakei.

Gegründet im Jahr 2001 als erster Autorubriken-Onlinemarktplatz in der Slowakei erreicht Autovia.sk heute monatlich 280.933 real user (Quelle: Gemius Explorer, 01/2013). Auf Autovia.sk können Neu- und Gebrauchtwagen sowie Motoräder, Ersatzteile, Lastkraftwagen und Wohnwagen zum Kauf angeboten oder erworben werden. Darüber hinaus bietet Autovia.sk eine Reihe von Serviceleistungen wie zum Beispiel ein Verzeichnis lokaler Autohändler, Vertragsvorlagen, Statistiken über die Preisentwicklung bestimmter Automodelle sowie Nachrichten und Tests von Automobilen.

Azet.sk, das im Bereich der Online-Autorubriken in der Slowakei bereits Autobazar.sk betreibt, wird seine Marktposition dazu nutzen, die Marke Autovia.sk als Plattform für Nutzer und Geschäftspartner weiter zu entwickeln.

"Mit der Übernahme hat Azet.sk einen wichtigen strategischen Schritt für den weiteren Ausbau seines Online-Rubriken Portfolios in der Slowakei sowie für die Festigung unserer Marktposition vollzogen", so Milan Dubec, Generaldirektor von Azet.sk.

Ringier Axel Springer Media AG:

Das Unternehmen Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer AG gegründet und bündelt Aktivitäten der beiden Gesellschafter in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den vier Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Serbien mit einem breiten Medienportfolio von mehr als 130 Online- und Printangeboten aktiv. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt insgesamt ca. 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

