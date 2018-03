MA 31: Rohrnetzoffensive am Gürtel wird 2013 fortgesetzt!

Am 10. April starten die Sanierungsarbeiten am inneren Währinger Gürtel.

Wien (OTS) - Entlang des gesamten Gürtels liegt eine der wichtigsten "Trinkwasserstraßen" des Wiener Wassers. Seit 2012 werden die Rohre schrittweise im Rahmen der Gürtel-Sanierungsoffensive ausgetauscht. Am 10. April 2013 startet die MA 31 - Wiener Wasser nun die Erneuerung der Wasserrohre entlang des inneren Währinger Gürtel. Unter dem inneren Währinger Gürtel, von der Alser Straße bis zur Heiligenstädter Straße, verläuft seit rund hundert Jahren eine der wichtigsten Wiener Wasserstraßen. Sie transportiert täglich 8,6 Mio. Liter kristallklares Trinkwasser direkt zu rund 70.000 Wienerinnen und Wienern.

"Die Sanierung der Wasserrohre am Gürtel im Rahmen der großen Wasserrohrnetz-Offensive sichert die Versorgung der Wienerinnen und Wiener mit quellfrischem Trinkwasser auch in Zukunft", so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Damit das Wiener Wasser in seiner gewohnt hohen Qualität auch weiterhin aus allen Wiener Wasserhähnen sprudelt, investiert die Stadt Wien jährlich 65 Millionen Euro in den Schutz der Quellgebiete sowie in den Ausbau und die Instandhaltung des mehr als 3.000 km langen Wiener Wasserrohrnetzes", so Sima weiter. "Besonders am Gürtel sind die Rohre ständigen Belastungen und Erschütterungen durch den Schwerverkehr ausgesetzt. Dazu kommen noch Witterungseinflüsse wie Temperaturschwankungen und die Tatsache, dass diese Rohre nach 100 Jahren am Ende ihrer technischen Lebenszeit sind", so Wiener Wasser-Chef Wolfgang Zerobin zu den Hintergründen für die aufwändigen Austauschmaßnahmen.

Verkehr bleibt auf Spur - tagsüber immer zwei Fahrbahnen offen

Tagsüber bleiben in allen Abschnitten immer zwei Fahrspuren für den Verkehr offen. Um die Bauzeit kurz zu halten, wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet. In der Nacht und am Wochenende bleibt nur eine Fahrspur für den Verkehr offen.

Sanierung von April bis Ende August erfolgt in Etappen:

Die Arbeiten starten am Mittwoch, dem 10. April 2013, und werden bis Anfang September in drei Teil-Etappen durchgeführt. Die Gesamtkosten für den Abschnitt Innerer Währinger Gürtel belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro.

o Im ersten Baustellenabschnitt von der Alser Straße bis zum Währinger Gürtel 152 werden vom 10. April bis Ende Juni die Wasserrohre ausgetauscht. Parallel dazu werden auch Rohre in der Säulengasse und in der Pulverturmgasse in Wien-Alsergrund erneuert.

o Von Mitte Mai bis Ende Juli wird im zweiten Abschnitt zwischen Borschkegasse und Sechsschimmelgasse gearbeitet. Damit untertags immer zwei Spuren befahrbar bleiben, beginnt der Rohrtausch in der dritten Fahrbahn erst, nachdem die Wasserleitungen in der ersten Fahrbahn erneuert wurden. Im ersten Stück dieses Baustellenabschnittes muss teilweise das offene Grabungsverfahren angewandt werden. Hier verlegen die MitarbeiterInnen der MA 31 Rohrleitungen, die das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) mit Trinkwasser versorgen. Das AKH ist aus Sicht eines Wasserversorgers vergleichbar mit einer Kleinstadt, da dort mehr als 9.300 Menschen arbeiten und mehr als 2.000 PatientInnen stationär betreut werden.

o Der letzte Bauabschnitt betrifft den Abschnitt Währinger Gürtel 152 bis zur Heiligenstädter Straße. Hier wird im Laufe des Mai begonnen, Ende August werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Ab Mai wird in diesem Bereich allerdings nur an den Wochenenden und nachts gearbeitet - ab Juni auch tagsüber an Werktagen.

Sobald der Wasserrohrtausch in den einzelnen Baustellenabschnitten beendet ist, setzt die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) die betroffenen Betonfelder instand und saniert die Fahrbahnen. Die vollständige Wiederherstellung der Straßenoberflächen ist bis Anfang September geplant.

Grabenloses Bauverfahren spart Zeit und Geld und schont die Umwelt

Großteils arbeitet die MA 31 am Gürtel mit verschiedenen "grabenlosen Bauverfahren". Dabei wird das neue Rohr in die bestehende Wasserleitung eingezogen - die Straße muss nicht komplett aufgegraben werden. Das Ausheben eines offenen Grabens auf der gesamten Baustellenlänge würde rund 7.500 m3 Aushub produzieren. Dafür müsste ein LKW insgesamt mehr als 940-mal ausrücken. Das innovative Verfahren spart also viel Geld und Transportkilometer, verkürzt die Bauzeit, reduziert den Baustellenverkehr und den Lärm und schont damit auch die Umwelt.

Gürtel-Sanierungsoffensive

Der Auftakt der Offensive am Wiener Gürtel erfolgte 2012 mit der Sanierung des Rohrnetzes am Äußeren Währinger Gürtel. Heuer folgt die Sanierung im Bereich innerer Währinger Gürtel, in den kommenden Jahren werden mit dem Äußeren Gürtel im Bereich Jörgerstraße bis zum Westbahnhof sowie im Bereich Lerchenfelder Gürtel bis zur Alser Straße die Arbeiten entlang des Gürtels weiter geführt.

