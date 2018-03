Content zählt - Suchmaschinen bewerten immer stärker den Inhalt von Webseiten

Der Inhalt rückt bei Google & Co neben Linkstruktur und technischem Aufbau in den Mittelpunkt.

Hall in Tirol/Wien (TP/OTS) - "Technisch einwandfreie Webseiten sind im Geschäftsleben Pflicht. Dank immer besserer Algorithmen wird der ursprünglich primär für den User wichtige Content bzw. der Informationsgehalt auch für Suchmaschinen zunehmend wichtiger", bestätigt Mag. Rainer Hammerle, geschäftsführender Gesellschafter der PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH. Unter der Produktmarke WEBTEXTER kümmert sich das Unternehmen mit Sitzen in Hall in Tirol, Wien, Linz und Graz u.a. um die Textierung von Homepages, Blogs, Newsletter sowie um die Social Media Betreuung von Unternehmen. Dabei werden die Ansprüche für suchmaschinenoptimierte Texte immer größer. "Suchmaschinen vollziehen aktuell den Wandel von der starken technischen Bewertung hin zum Inhalt. Der Trend geht eindeutig zur besseren Listung von Seiten mit hohem Informationsgehalt", erklärt Hammerle.

Handlungsbedarf in vielen Branchen

"Mich verwundert beispielsweise immer wieder, dass es Hotels gibt, die direkt an der Skipiste liegen und diese mit keinem Wort erwähnen. Weder Gast noch Suchmaschine werden bei einer entsprechenden Anfrage diese Website finden", erklärt Hammerle. Gerade im Tourismus lassen sich die Bedürfnisse der Suchmaschinenoptimierung sehr gut umsetzen. Die Webseiten der Hotels und Tourismusverbände verfügen meist über viele Unterseiten, die auf verschiedene Begriffe optimiert werden können. Außerdem lassen sich mit etwas Fingerspitzengefühl potentielle Suchbegriffe leicht definieren. "Den Einbau der Suchbegriffe sollte man Profis überlassen, da die Texte für Mensch und Suchmaschine lesbar bleiben müssen und die Suchbegriffe möglichst natürlich vorkommen sollen", so Hammerle.

Über die PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH

PRESSETEXTER gestaltet den einheitlichen Sprach- und Kommunikationsauftritt für Unternehmen. Alle Kommunikationsunterlagen sprechen mit einer Stimme - vom Werbebrief und den Newsletter über den Pressetext, die Website und das Unternehmensmagazin bis zum Facebook- und Twitterprofil. Gemeinsam mit Top-Partnern aus Fotografie, Grafik, Suchmaschinenexperten und Webdesignern bietet PRESSETEXTER die modernsten Lösungen aus dem jeweiligen Bereich an. Alle Leistungen können in einem Modulsystem einzeln oder auch als Full Service Kommunikationsbetreuung gebucht werden.

Rückfragen & Kontakt:

PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH

GF Mag. Rainer Hammerle, MBA MES

Tel: +43(0)664 433 55 98

Reimmichlstraße 9

6060 Hall in Tirol

E-Mail: rainer.hammerle @ pressetexter.at

www.pressetexter.at