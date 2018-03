EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Jahresergebnis 2012

Geschäftsberichte/Jahresgeschäftsbericht/Jahresbericht 2012 03.04.2013

- Positive Performance von Nettoinventarwert pro Aktie (+13.8%) und Aktienkurs (+30.6%) in 2012.

- Fortgeführte umfangreiche Aktienrückkäufe unterstützen Performance, künftig vermindertes Wertsteigerungspotential aufgrund des verringerten Discounts von Aktienkurs zu Nettoinventarwert pro Aktie.

- Erntestrategie verbunden mit opportunistischen Verkäufen am Sekundärmarkt bleiben Schlüsselbestandteile der Realisationsstrategie.

Das dritte Jahr unter der Realisationsstrategie erwies sich als unspektakulär aber solide. Die Performance von Nettoinventarwert und Aktienkurs war mit +13.8% respektive +30.6% stark und bestätigte den Trend der vorhergehenden zwei Jahre. Neben Wertsteigerungen der zugrundeliegenden Investments von 10.8%, steuerte der Rückkauf eigener Aktien zu einem Discount weitere 6.3% zur Gesamtperformance bei. Fremdwährungseffekte und Kosten reduzierten die Performance um -1.3% bzw. -1.9%. Über das Jahr wurden 98'939 eigene Aktien zurückgekauft ? ein Anteil von 16.1% der per Anfang 2012 ausstehenden Aktien. Der durchschnittliche Rückkaufkurs von CHF 130.23 entspricht einem Discount von 36.0% gegenüber dem Nettoinventarwert pro Aktie per Jahresende. Da sich der Discount über das Jahr von -37.6% auf -28.2% zurückgebildet hat, verringert sich das Wertsteigerungspotential dieses Instruments zur Rückführung von flüssigen Mitteln an die Aktionäre grundsätzlich.

Am 28. März 2013 gab shaPE die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Verkauf seiner BlackRock PEP II ("PEP II") Anteile an eine unabhängige Gegenpartei bekannt. Während die Transaktion zu einem deutlichen Abschlag erfolgte und mit einem realisierten Verlust in der Höhe von 5-6% einhergeht, so bietet sie auch eine Lösung für einen der schwierigsten Teile des Portfolios. Insofern wird erwartet, dass der Verkauf die Attraktivität des verbleibenden Portfolios erhöhen und damit die weitere Realisationsstrategie erleichtern wird. Der Erlös aus dem Verkauf zusammen mit den bestehenden flüssigen Mitteln erlaubt es dem Verwaltungsrat, der Generalversammlung eine Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von CHF 38 pro Aktie vorzuschlagen.

Der vollständige Jahresbericht 2012 ist auf www.shape-capital.com verfügbar.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ shaPE Capital AG (shaPE) ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft mit einem globalen Private Equity Portfolio. Im Jahr 2009 entschied shaPE, eine Realisationsstrategie einzuleiten mit dem Ziel, den inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre über die kommenden Jahre. Die Aktien der shaPE Capital AG sind unter dem Symbol "SHPN" an der SIX Swiss Exchange kotiert.

