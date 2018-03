EANS-Adhoc: Vorarlberger Kraftwerke AG / Information zum beabsichtigten Delisting der VKW

03.04.2013

Bregenz, 03.04.2013:

Die Vorarlberger Illwerke AG (Illwerke) und die Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) haben am 22.3.2013 ad hoc bekannt gegeben, dass bei der VKW ein sogenanntes Delisting durchgeführt werden soll und damit der Handel der Aktien der VKW an der Wiener Börse beendet werden soll.

In Ergänzung dazu wird mitgeteilt, dass die Beendigung der Börsenotierung der VKW nach Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots der Illwerke an die Minderheitsaktionäre der VKW durch Verschmelzung der VKW als übertragende Gesellschaft mit einer der Vorarlberger Illwerke AG gehörenden, nicht börsenotierten Aktiengesellschaft bewirkt werden soll, über die in der Hauptversammlung der VKW am 27. Juni 2013 Beschluss gefasst werden wird. Diese Verschmelzung soll verhältnismäßig erfolgen, sodass alle nach Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots verbleibenden Streubesitzaktionäre der VKW im gleichen Verhältnis an der übernehmenden, nicht börsenotierten Gesellschaft beteiligt sein werden.

Nähere Informationen zu der geplanten Verschmelzung werden in der Angebotsunterlage des freiwilligen Übernahmeangebots und in den Verschmelzungsunterlagen veröffentlicht werden.

