"Über allen Gipfeln... das Glück?"

Zwei Abende mit jungen PerformerInnen im Studio im Akzent. Katharina Stemberger springt für die erkrankte Irene Flury am 8.4. ein.

Wien (OTS) - Am 04.04.2013 gibt es unter dem Titel "ich bin frei und mir ist schlecht" um 20.00 Uhr einen spannenden Abend mit einem inspirierenden Gespann aus Sprechkunst, Performance und Musik. Das Forscherteam worte&tasten stellt neue Fragen an das alte Enigma Freiheit. Zusammen mit dem Publikum sind die Sprecherin Mareike Tiede und der Pianist Philipp Nykrin diesem lodernden, lockenden, ungreifbaren Phänomen auf der Spur. Und so fördern sie im Selbstversuch so manch unerwarteten Gedankenbrocken und Erfahrungsschatz ans Tageslicht und begegnen dabei Philosophen, Poeten, Proleten und sich selbst.

Mit "Bassgeflüster oder: Dort, wo du nicht bist, ist das Glück" findet am 08.04.2013 um 20.00 Uhr im Studio im Akzent eine musikalische Lesung mit Katharina Stemberger, Christoph Wimmer, Veronika Trisko statt, inszeniert von Katja Lehmann.

Die menschenscheue Hannah ist zum Abendessen bei Freunden eingeladen. Während die Freunde über Beruf und Berufung, die Unwahrscheinlichkeit des Glücks jenseits von Zufriedenheit und Erfolg räsonieren, gibt sie sich ihrem Lieblingsspiel hin: "Ich konzentriere mich auf den Klang. Ich übe mich im Widererkennen. Wenn man das lang genug macht, wird Musik daraus." Die Musik verwebt sich mit dem kultivierten Tischpalaver, entfernt sich und sie aus der Situation und setzt die zentralen Themen des Abends - Freundschaft und Glück -auf anderer Ebene fort.

Hannah erzählt von Bachs Ringen um Anerkennung und dem Streben nach irdischem und himmlischem Glück. Sie taucht ein in die rätselhafte Welt Schuberts. Sie begleitet Bottesini auf Welttournee. Sie erinnert sich an Rossinis schrägen Humor.

Ort: Studio im Akzent, Argentinierstraße 37, 1040 Wien

Termine: 4.4. bzw. 8.4. um 20.00 Uhr

Preise: Euro 16,-

Karten Hotline: 01/501 65/3306

www.akzent.at

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter, SKYunlimited

Mobil: 0699 1644 8000

elke.weilharter @ skyunlimited.at