Erste Talenteschmiede für Spenglerlehrlinge in Österreich!

Bewerber fürs Casting können sich noch schnell anmelden

Traismauer (OTS) - Am 5. April 2013 findet um 10.00 Uhr in der Spenglerei Schöpf in Traismauer ein Lehrlingscasting für den Beruf Spengler statt. Das Unternehmen sucht eine Handvoll begabter junger Burschen bzw. Mädchen, die den Beruf des Spenglers erlernen und Karriere im Handwerk machen wollen. Neben der herkömmlichen 3-jährigen Lehrausbildung, kann man mit einer zusätzlichen 1-jährigen Ausbildungsvertiefung ein Diplom machen, Auslandspraktika und Berufsmatura absolvieren sowie ein Persönlichkeitstraining durchlaufen.

Jürgen Schöpf, Chef der Talentschmiede Traismauer sowie sein Vater, Werner Schöpf wollen Jugendliche gewinnen, die die Handwerks-Lehre als goldenen Boden und als gleichwertige Alternative zur Schulbank sehen: "In Zukunft werden sich Spenglerbetriebe um gute Facharbeiter streiten. Wir setzten mit der Talenteschmiede ein Zeichen, um rechtzeitig dem drohenden Facharbeitermangel entgegenzuwirken. Mit über 30 Jahren Ausbildungserfahrung bieten wir ein hochqualitatives Ausbildungscurriculum für Begabte im Handwerk und arbeiten mit Experten zusammen." so Jürgen Schöpf.

Schnellentschlossene können sich den Beruf unverbindlich beim Casting ansehen und sich dabei erproben!

Alle Infos bzw. Anmeldung unter:

http://www.schöpf.at/talenteschmiede.html

oder per Email office @ schoepf.at

Nähere Informationen: 02783 / 4156

