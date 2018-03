Ipan Ipan lanciert das erste drahtlose Qi-Ladegehäuse für SONY Xperia(TM) Z

Hong Kong Und Bordeaux, Frankreich (ots/PRNewswire) - Ipan Ipan baut seine Palette von drahtlosen Qi-Ladegehäusen mit der Bekanntgabe der Einführung eines speziellen Modells für das SONY Xperia (TM) Z aus. Dieses Klappgehäuse ermöglicht das drahtlose Aufladen des SONY Xperia (TM) Z durch magnetische Induktion.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier:

http://www.multivu.com/mnr/60633-ipan-ipan

Mit seinem patentierten Empfangsmodul ist es Ipan Ipan gelungen, den drahtlosen Energieübertragungsstandard Qi in ein massgeschneidertes Gehäuse zu integrieren. Dieses Gehäuse mit seinem unsichtbar eingebetteten Modul kann in verschiedenen Farben und Materialien hergestellt werden.

"Dieses Smartphone war das komplexeste Gerät, an dem wir je gearbeitet haben. Da es wasserabweisend und staubdicht ist, war es nicht möglich, durch die rückseitige Abdeckung auf den Akku des SONY Xperia (TM) Z zuzugreifen oder den Micro-USB-Port zu nutzen. Wir mussten eine Lösung mit der 2-poligen Steckverbindung einbinden, die man normalerweise bei der Andockstation SONY Xperia (TM) Z verwendet. Das Ergebnis ist perfekt und so dünn, dass die eingebettete Elektronik völlig unsichtbar ist", sagte Olivier Dhervilly, VP Design & Development.

Dieses massgeschneiderte Gehäuse ist vom Wireless Power Consortium Qi zertifiziert und gehört zum weltweit umfassendsten Sortiment an Mobilgerätzubehör, das von Ipan Ipan entwickelt wurde. (iPhone 4/4 s, Samsung Galaxy S3, S3 Mini & Notes II)

"Unser Ziel ist es, OEM/ODM-Kunden das grösste Sortiment an Qi-Gehäusen auf dem Markt anzubieten. Wir haben massgeschneiderte Lösungen entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre eigenen Produktpaletten zu erweitern. Flexibilität und Reaktionsfähigkeit sind wichtige Stärken unserer patentierten Qi-Empfangsmodule. In den vergangenen zwei Monaten hat Ipan Ipan Qi-Zertifizierungen für 4 dedizierte Smartphone-Gehäuse erhalten: Damit hat Ipan Ipan jetzt das grösste Angebotssortiment an Qi-Lösungen weltweit. Wir werden unsere Expansion fortsetzen, indem wir in diesem Monat noch eine Lösung für Samsung S4 und eine für iPhone 5 hinzufügen werden", sagte Michael Turbé, VP Sales bei Ipan Ipan.

Das Klappgehäuse für das SONY Xperia (TM) Z (mit oder ohne Ladekissen) wird jetzt verkauft. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gehäuse ist 39 Euro und für das Paket mit dem Ladekissen 89 Euro.

Über Ipan Ipan:

IPANIPAN ist Mitglied der WPC und Integrator der drahtlosen Ladetechnologie Qi. Das Unternehmen ist ein OEM-/ODM-Hersteller, der dedizierte Lösungen für Betreiber, Zubehörhersteller und Gerätehersteller bietet. IPANIPAN hat seinen Sitz in Frankreich und betreibt Produktionsstätten in China.

Weitere Informationen erteilt: Michael Turbé E-Mail: mturbe @ ipanipan.com oder contact@ipanipan.com

Video: http://www.multivu.com/mnr/60633-ipan-ipan

Rückfragen & Kontakt:

+33-556155813