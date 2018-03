Schnäppchenjagd bei Niedermeyer gestartet

Noch bis Samstag, 6. April, Abverkauf in den von der Schließung betroffenen 53 Filialen

Wien (OTS) - Im Zuge des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung der Niedermeyer GmbH plant das Unternehmen 53 Filialen -vorbehaltlich der insolvenzgerichtlichen Genehmigung - zu schließen. Ausschließlich in diesen Filialen startet ab sofort bis einschließlich Samstag ein Abverkauf mit weiteren Rabatten auf die bereits gültigen Aktionspreise. Dabei werden zusätzlich auf alle lagernden Apple iPods, Notebooks, PC's, Monitore, Drucker und TV-Geräte nochmals minus 10 Prozent gewährt. Kopfhörer, USB-Sticks, Tabletzubehör oder digitale Bilderrahmen sind bis zu weiteren minus 25 Prozent reduziert. Bilderrahmen & Fotoalben, Glühbirnen und Kabel werden um minus 50 Prozent günstiger angeboten.

Diese Aktion gilt ausnahmslos in folgenden Filialen (vorbehaltlich der insolvenzgerichtlichen Genehmigung):

1030 Wien Landstraßer Hauptstraße 6 1030 Wien Galleria, Landstraßer Hauptstraße 99 - 101 1040 Wien Wiedner Hauptstraße 20 1050 Wien Reinprechtsdorfer Straße 34 1090 Wien Alser Straße 28 - 30 1100 Wien Shopping Park Wienerberg, Wienerbergstraße 5 1140 Wien Hütteldorfer Straße 80 1140 Wien Hütteldorfer Straße 141 1140 Wien Auhof-Center / Top 6, Albert Schweitzer-Gasse 6 1150 Wien Lugner City, Gablenzgasse 5 - 13 1160 Wien Thaliastraße 24 1190 Wien Sieveringer Straße 4 - 10 1190 Wien Döblinger Hauptstraße 58 1210 Wien Am Spitz 8 2000 Stockerau Sparkassaplatz 8 2320 Schwechat EKAZENT, Wiener Straße 12 - 16 2410 Hainburg Ungarstraße 9 2620 Neunkirchen Hauptplatz 8 - 9 3300 Amstetten Hauptplatz 35 3400 Klosterneuburg Stadtplatz 9 3910 Zwettl Hamerlingstraße 1 4400 Steyr Citypoint Steyr / Top 1/3, Leopold Werndl Straße 2 4820 Bad Ischl Kaiser Franz Josef-Straße 12 4840 Vöcklabruck FMZ Am Burgstall, Top 1 5020 Salzburg St. Julien-Straße 10 5280 Braunau Stadtplatz 34 5580 Tamsweg Marktplatz 4 6300 Wörgl EKZ Wörgl M4, Salzburger Straße 32 6380 St. Johann/Tirol Kaiserstraße 4 6410 Telfs Weißenbachgasse 1 6460 Imst Industriezone 39 6500 Landeck Malserstraße 49 7000 Eisenstadt Hauptstraße 24a 7111 Parndorf OCP Kälberweide 3, Shop 15 7350 Oberpullendorf Cafegasse 4 7400 Oberwart Shopping Arena, Steinamangerer Straße 177 - 183 8010 Graz Hauptplatz 7 8020 Graz Annenpassage, Bahnhofgürtel 89 8160 Weiz Bismarckgasse 1 8200 Gleisdorf GEZ West / Top 4, Ludwig Binder-Straße 22 8280 Fürstenfeld Dr. Adalbert Heinrich-Straße 1 8430 Leibnitz EKZ Weinland, Wasserwerkstraße Top 9 8530 Deutschlandsberg FMZ / Top 2.2, Frauentaler Straße 83 8582 Rosental/Kainach WEZ Bärnbach, Top 11/C, Packerstraße 18 8600 Bruck/Mur Herzog Ernst-Gasse 8 8700 Leoben FMZ / Top 6, Ferdinand Hanusch-Straße 7 8720 Knittelfeld Frauengasse 26 8753 Fohnsdorf Arena am Waldfeld 21 - Top 3 9020 Klagenfurt Südpark Shopping Center / Top E21, Südpark 1 9100 Völkermarkt FMZ Augustiner Weg 1 9300 St. Veit/Glan Dr. Domenig-Straße 1 9560 Feldkirchen 10. Oktober Straße 9 9800 Spittal/Drau Tiroler Straße 18

