Seitenblicke Magazin exklusiv: Robert Nissel: "Jetzt bin ich Vollzeit-Papa!"

Wien (OTS) - Der Love-Coach zeigt erstmals sein Baby Alexander und seine sensible Seite. Für seine Familie will er nun sogar in Pension gehen. Nur ein Gerichtsverfahren trübt noch sein Glück: "Jemand hat gesagt, ich sei pädophil!" Wie der ATV-Star dagegen vorgeht und wie seine Karriere weitergeht steht im morgen erscheinenden "Seitenblicke Magazin".

Rückfragen & Kontakt:

Ursula Macher,

Chefredakteurin,

Tel.: 01/ 90 221-27904

Johannes Stühlinger,

Autor, Tel.: 01/ 90 221-27924